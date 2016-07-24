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15 Temmuz Darbe Girişimi

Güvenlik araması için kapatılan Taksim Meydanı açıldı

CHP'nin darbelere karşı mitinginin saat 18.00'de başlaması bekleniyor

24 Temmuz 2016 17:21

Taksim Meydanı CHP mitingi öncesinde güvenlik araması sebebiyle boşaltıldı. İhbar üzerine deği sadece güvenlik için polisin bomba araması yaptığı belirtildi. Yaklaşık bir saat süren güvenlik aramasından sonra Taksim Meydanı halka açıldı.

Güvenlik araması bitene kadar girişe izin verilmeyeceği bildirildi. Geniş çaplı güvenlik aramasından sonra meydanın tekrar açılacağı belirtildi. 

Polis, Taksim Meydanı'na çıkan her yolun başında arama noktaları oluşturuldu. 

Mitinge, Türkiye'nin birçok yerinde katılım olması beklenirken 1 milyon kişinin meydanda olması tahmin ediliyor.

Bu akşam saat 18.00'de başlayacak mitingte sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak.

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugün Taksim Meydanı'nda demokrasi mitingi yapacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partisinin ev sahipliğinde Taksim Meydanı'nda yapılacak mitingte sadece Türk bayrağı ile Atatürk posterleri olacağını belirterek, "Yurttaşlarımızın ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve yüreklerinde Türkiye sevdasını taşıyarak, cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüğe vurgu yapacak buna özel amblemlerle oraya katılmaları bizim bu büyük buluşmamıza daha büyük değer katacaktır" dedi.

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