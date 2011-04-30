-TAKSİM METROSU'NDA SEFERLERE ARA İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Taksim Metrosu'nda Şişhane ile Mecidiyeköy arasında ve füniküler hatta yarın bir süre sefer yapılamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kutlamalar dolayısıyla yarın Taksim Metrosu'nda Şişhane ile Mecidiyeköy arasında bir süre seferlerin gerçekleştirilemeyeceği, hattın Mecidiyeköy-Darüşşafaka bölümünde ise seferlerin normal şekilde devam edeceği belirtildi. Aynı şekilde, Taksim ile Kabataş arasındaki füniküler hatta da yarın seferlerin bir süre yapılamayacağı kaydedildi. Açıklamada, sefer yapılamayan hatlarda, İstanbul Valiliğinin vereceği karara göre tekrar seferlere başlanacağı bildirildi.