Taksim Metrosu İstasyonu'na giriş durduruldu

Su baskını nedeniyle kapatılan Taksim Metrosu'nda seferler normale döndü.

Taksim meydanı yayalaştırma çalışmaları sırasında bir iş makinesi su borusunun patlamasına neden oldu.

Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle önce şantiye alanında su birikintisi oluştu.

Su birikintisi topraktan sızarak 15.30 sıralarında Taksim Metrosu'na dolmaya başladı.

Bunun üzerine metro boşaltıldı.

Karşılıklı olarak Osmanbey-Taksim ve Taksim-Şişhane metroları ile ve Taksim-Kabataş finiküler sistemi durduruldu.

Sorunun çözülmesinin ardından metroda seferler normale döndü.