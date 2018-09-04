(Taksim İstasyonundan görüntü )METRODA TEKNİK ARIZA; SEFERLER TAKSİM AKTARMALI YAPILIYOR -2

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri Taksim aktarmalı yapılıyor.

Metro İstanbul\'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı\'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu\'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır\" denildi. Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu\'nda yoğunluk yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

TAKSİM İSTASYONU

-Yoğunluktan görüntü

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