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(Taksim İstasyonundan görüntü )METRODA TEKNİK ARIZA; SEFERLER TAKSİM AKTARMALI YAPILIYOR -2

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri Taksim aktarmalı yapılıyor

04 Eylül 2018 12:04

 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA
Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri Taksim aktarmalı yapılıyor. 
Metro İstanbul\'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı\'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu\'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır\" denildi. Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu\'nda yoğunluk yaşanıyor. 

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
TAKSİM İSTASYONU
-Yoğunluktan görüntü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Metrodan görüntü
-Uyarı anonsu 
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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