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Taksim İlkyardım hastanesi yıkılacak

Müezzinoğlu, Taksim İlk Yardım hastanesinin yıkılacağını belirterek, '1-1,5 ay içerisinde biz Gaziosmanpaşa'daki hastanemizi devralacağız. Zaten bütün tıbbi donanımı ve malzemeleri hazır bekliyor' dedi

01 Ağustos 2013 13:14

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nca, düzenlenen iftar programında konuşarak, milletin kendilerinden hayallerinin öncülüğünü yapmalarını beklediğini dile getirerek, umutların ve beklentilerin öncülüğünü millet merkezli yapmaları gerektiğini söyledi.

 

Hedef kurban bayramı öncesi açılması

 

Müezzinoğlu, konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müezzinoğlu, "Taksim İlkyardım Hastanesi'nin taşınmasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna karşılık hastanenin bir süreliğine taşınacağını ve hastane binasının yıkılarak yeniden yapılacağını söyledi. Müezzinoğlu, "1-1,5 ay içerisinde biz Gaziosmanpaşa'daki hastanemizi devralacağız. Zaten bütün tıbbi donanımı ve malzemeleri hazır bekliyor. Benim kanaatim, Kurban Bayramı öncesinde hastanemizi açmış olmayı planlıyoruz. Onu açtıktan sonra Taksim İlkyardım'ın yıkım ve yeniden yapım süreci başlayacak" diye konuştu.

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