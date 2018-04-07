Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan ve iki gün önce yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üçüncü kat penceresinden duman yükseldi. Daha önce yanan kısımdan yükselen kısa süreli dumanın ardından itfaiye ekibi gelerek incelemede bulundu.

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Yanan hastanenin üçüncü katının penceresinden öğle saatlerinde kısa süreli duman yükseldi. Hastanenin özel güvenlik görevlilerinin dumanın çıktığı yere giderek müdahale ettiği öğrenildi. Kısa süre sonra itfaiye ekibi hastaneye geldi. Merdiven aracıyla dumanın çıktığı kata çıkan itfaiye ekibi inceleme yaptı. Dumanın çıkış nedeniyle ilgili bilgi verilmedi. (DHA)