Taksim İlk Yardım Hastanesi'ndeki yangın; hastalar tahliye edildi

İstanbul Gaziosmapaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Yanan binanın inşaat halinde olduğu ve yangının dış cepheden başlayarak çatıya yükseldiği belirtildi. Yangına İstanbul'un 7 ilçesinden itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Başbakan Yıldırım ise "32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Herhangi bir etkilenen söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise hastane önünde yaptığı açıklamada, yangında yaralanan olmadığını hasta yakınlarının Alo 184'ü arayarak yakınları hakkında bilgi alabileceğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hastanedeki yangın hakkında yaptığı açıklamada, "Can kaybı yok şu anda Allah'a şükür, inşallah olmaz." dedi.

Hastanede bir görgü tanığı, yangının, personelin çöpe atmış olduğu bir sigara izmaritinden dolayı çıktığını iddia etti. Görgü tanığı yangın alarm sisteminin de çalışmadığını söyledi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Şahin, "Yangın kısmen kontrol altına alındı. İçerde yangın yok, duman tahliyesi sürüyor." dedi.

Binanın inşaat halinde olması nedeniyle içeride hasta bulunmuyordu.

Hastane 2013 yılında Beyoğlu'ndaki binasından Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştı.

Başbakan'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım hastanedeki yangınla ilgili yaptığı açıklamada "32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Herhangi bir etkilenen söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Tüm hastalar tahliye edildi"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve beraberindeki yetkililer akşam saatlerinde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inceleme yaptı. İnceleme sonrası açıklama yapan Bakan Demircan, yangında yaralanan olmadığını ve tüm hastaların diğer hastanelerine nakledildiğini açıkladı.



Demircan, 'Yangının sebebi neyse ortaya çıkartılacak. Yangın dış yüzeyde ancak içeriye duman girmiş' dedi.



Vali Şahin'den açıklama

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

Tahliyelerimizi daha rahat yapabilmemiz için, ambulanslarımızın itfaiye araçlarımızın daha rahat trafikte seyredebilmeleri için bu yolları açalım lütfen. Herkes otopark tarafına hatta mümkünse bahçenin dışına konuşlansın.

Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar ölü noktasında üzücü haberyok, İnşallah sonuna kadar da olmaz. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahale yapılıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu ilk müdahaleyi bıraktı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı. Aynı zamanda doktor olan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, kalp rahatsızlığı olan ve hastane bahçesinde kriz geçiren bir hasta yakınına da ilk müdahaleyi yaptı.

Yakınlarının tahliye edilmeye devam edilen binadan henüz çıkmadığını söyleyen vatandaş yaşadığı şok nedeniyle kriz geçirdi. Bir anda yere yığılan hasta yakınına o sırada hastane bahçesinde bulunan CHP’li İl Başkanı Dr. Kaftancıoğlu ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kaftancıoğlu, ambulans gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. En yakın sağlık kuruluşuna sevk edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aynı hastane daha önce de yanmıştı

Gaziosmanpaşa'da bulunan hastanede 2011 yılında da dış cephe çalışmaları sırasında yangın çıkmıştı. Yangın üç saatlik çalışma sonucu söndürülebilmişti. Bir önceki yangın da bina inşaat halindeyken başlamıştı.