 “TAKSİM HOLD'EM" TOKYO FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞACAK

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Senaryosunu ve yönetmenliğini Michael Önder\'in yaptığı “Taksim Hold\'em\" filmi, 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali\'nde yarışacak.

Türkiye ve İngiltere\'de birçok kısa film, reklam ve müzik klibi çeken Michael Önder\'in yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi “Taksim Hold\'em\", Asya\'nın en önemli film festivallerinden biri kabul edilen ve bu yıl 30\'uncu yılını kutlayan Tokyo Uluslararası Film Festivali\'nde yarışacak.

25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin \"Asian Future\" bölümünde iki ödül için yarışacak film, 27 Ekim Cuma günü festival kapsamında izleyiciyle buluşarak dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Bu yıl jürisinde San Sebastian Film Festivali\'nin direktörü Jose Luis Rebordinos, Jung-Wan Oh ve Isao Yukisada\'nın olduğu \"Asian Future\" bölümünde 8 ülkeden 10 film yarışacak. Festivale, yönetmen Michael Önder, başrol oyuncusu Kenan Ece ve yapımcılar da katılacak.

Başrollerinde Kenan Ece, Damla Sönmez ve Nezih Cihan Aksoy\'un yer aldığı “Taksim Hold\'em\", Taksim\'de bir evde düzenlenen bir poker partisi üzerinden insanlığa dair bir panorama sunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Hold\'em filminin fragmanı