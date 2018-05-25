TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTALARI KABUL ETMEYE BAŞLADI

Haber: Buse ÖZEL - Kamera: Alişan KOYUNCU, İSTANBUL, (DHA)

TAKSİM\'de Sıraselviler Caddesi´nde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yenilendi ve hizmet vermeye başladı. Hastane 2015 yılında yenilenme amacıyla Gaziosmanpaşa\'ya taşınmıştı.

\"TAKSİM İLKYARDIM\'IN BİR RUHU VAR\"

250 yataklı ve eskisinden çok katlı olarak inşa edilen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikleri yeniden inşa edilen binasında hizmet veriyor. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çok uzun yıllardır görev yapan sağlık çalışanları ve bölge halkı tekrar biraraya gelmenin sevincini yaşadığını ifade ederken 28 yıldır hastanede görev yapan eski başhemşire Fadime Yılmaz, \"Taksim İlkyardım Hastanesi\'nin bir ruhu var\" dedi.

Hastanede birçok patlama, saldırı gibi olağanüstü olaya şahit olduklarını belirten Yılmaz, \"Bu hastanenin bir ruhu var ve bu öyle bir ruh ki hemşire, personel fark etmez olağanüstü herhangi bir durumda kimseyi evden çağırmıyoruz. Gece, gündüz hangi olay olursa olsun kendi emniyetlerini aldıktan sonra koşarak hastaneye yardıma geliyorlar. Hastalar daha gelmeden hazırlanmış oluyoruz. Çok olay geçirdik. Çok yoğun şeyler yaşadık. Bu nedenle de bu ruh farklı bir şey\" dedi.

\"BU HASTANE BURANIN KALBİYDİ\"

30 yıldır Taksim\'de oturan ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geldiğini ifade eden Türkan Doğançay, 30 yıldır aynı hastaneye gidip geldiğini ve kapandığından beri zorluk çektiğini belirtirken yine bölgede oturan ve muayeneye gelen vatandaşlardan bir diğeri de \"Bu hastane buranın kalbiydi\" dedi.

\"MİLLETİMİZE LAYIK OLACAK ŞEKİLDE HİZMETE SUNDUK\"

Bölge halkı ve esnafı tarafından da hastanenin açılışı mutlulukla karşılanırken İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Kemal Memişoğlu eski hastanenin alt yapısının kullanılamaz halde olduğunu ancak yeni haliyle bölge halkına ve İstanbul\'a hayırlı olmasını dilediğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Gerçekten güzel bir hastane oldu ve Taksim Bölgesi\'ne hayırlı olmasını diliyorum. 250 yataklı bir hastane. Eski hastanemiz 150 yataklıydı. Fiziki olarak da koğuş sistemleri ve altyapısı maalesef kullanılamaz haldeydi. Şu andaki hastanemiz tek ve çift kişilik, nitelikli oda dediğimiz, 250 yatakla donatılmış durumda. Aynı zamanda da acil servis, laboratuvar ve görüntüleme sistemleri dahil son teknoloji kullanılan akıllı bina şeklinde yapılmış bir bina oldu. Tabii binanın yeri Taksim\'de olunca bir miktar söylentileri de oldu. Alışveriş merkezi yapılacağı gibi söylemler oldu ama bizim hep söylediğimiz gibi burası gerçekten güzel bir hastane oldu. Biz de bu hastaneyi milletimize layık olacak şekilde yeniledik ve hizmetine sunduk.\"

\"2 AYA KADAR TÜM BİRİMLER HİZMETE AÇILACAK\"

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ise hastanenin ülkenin en köklü hastanelerinden bir tanesi olduğunu belirtti ve yeni yapısı ile ilgili olarak şunları söyledi: \"18 bin metrekare kapalı alanda bir hastaneydi ve kendi tarihi misyonunu gerçekleştirmişti ama çağımızın modern sağlık ihtiyaçlarını karşılayamaz bir halde olduğu için yenilenme kararı alınmıştı. Gaziosmanpaşa\'daki hastanemiz bir yangın durumunda kalmıştı. Orada şu anda fizik tedavi hastanesi olarak hizmet veriyoruz. Şu anda burayı ayaktan hastalarla hizmete başladık. 1-2 ayı geçmeyecek bir süre içerisinde teknik diğer hususları da çalıştıktan sonra yataklı birimler, ameliyathane ve acil dahil tüm birimlerimizi çalıştırmayı düşünüyoruz.\"

Hastanenin yapım sürecinde başka bölgelerdeki hastanelere gitmek mecburiyetine kalan vatandaşların hastanenin yeniden açılması ile birlikte yeniden geldiğini ve doktorlarla, çalışanlarla yeniden görüşebilmek için geldiğini belirten Doç. Dr. Öztürk, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

\"MERKEZİ YERLERDE HASTANE OLMASI GEREKLİ\"

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin eski Başhekimi Uzman Dr. Cengiz Yumru, merkezi yerlerde büyük hastanelerin gerekliliğini anlattı ve şunları söyledi: \"Taksim ve Beyoğlu gibi yerlerde trafik olabiliyor, değişik toplantılar olabiliyor. Burada uzaktaki herhangi bir hastaneye ulaşmak problem olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir bölgede bir hastane olması mutlaka gerekli. Uzakta bir hastane olsaydı tedaviye ulaşmak zor olacaktı fakat burası tüm bu ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede ve yeterlilikte.\"

\"ODALARDA YENİLİKLER YAPILDI\"

Hastanenin yeni Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevgi Demiray ise hastanenin yeni binasında hasta ve çalışan güvenliğinin üst seviyede olduğunu ve hasta odalarında hemşire çağrı sistemleri, mini buzdolabı, televizyon gibi yenilikler bulundurulduğunu açıkladı.

Görüntü Dökümü:

-----------

- İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Kemal Memişoğlu ile röportaj

- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ile röp

- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Dr. Cengiz Yumru ile röp.

- Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevgi Demiray ile röp.

- Hemşire Fadime Yılmaz ile röportaj

- Vatandaşlar ile röportaj

- Hastane poliklinik ve koridorlarından detaylar

- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin havadan görüntüleri

