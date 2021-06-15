Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde transfobik ayrımcılık: Bilseydim muayene etmezdim, ellerim kirlendi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Genel Cerrah Erol K., muayene ettiği kadının, trans olduğunu öğrendikten sonra yapacağını söylediği küçük cerrahi operasyonu yapmadı. Genel Cerrah Erol K., Pelin’e “Travesti olduğunu bilsem ellemezdim, ellerim kirlendi” diyerek onu dışarı attı. Pelin, Erol K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, İstanbul Tabipler Odası, doktordan savunmasını istedi.

32 yaşındaki Pelin, 25 Mayıs’ta, küçük bir cerrahi operasyon için Beyoğlu’ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek genel cerrah Erol K.’ya muayene oldu. Erol K., muayenenin ardından ameliyat olması gerektiğini söyledi. Genel cerrah Erol K. Pelin’in trans olduğunu öğrendikten sonra ona, transfobik ifadelerle bağırmaya başladı. Pelin, Genel cerrah Erol K’nın kendisine “Ben travesti doktoru değilim. Sağlık Bakanlığı bana hasta seçme hakkı veriyor. Travesti olduğunu bilseydim seni ellemezdim ellerim kirlendi” dedikten sonra omuz attığını ve zorla odadan dışarı çıkardığını, yaşananlara hastanede çalışan iki kadın güvenlik görevlisinin de şahit olduğunu söyledi.

Pelin, yaşananları KaosGL.org’dan Yıldız Tar’a şöyle anlattı:

“Başlarda çok ilgili ve alakalıydı. Cuma günü bu lokal anesteziyle ameliyat yapacağını söyledi. Barkot sordu. Barkodum yoktu. O yüzden bilgisayar başına geçti, bana TC kimlik numaramın son iki hanesini sordu. Birden bağırmaya başladı. ‘Sen travesti misin’ dedi. Evet dediğimde, ‘Ben travesti doktoru değilim. Sağlık Bakanlığı bana hasta seçme hakkı veriyor. Ben seni tedavi etmem’ deyip, elindeki kağıdı yırtıp attı. Ben de, ‘Her yerimi ellediniz, muayene ettiniz. Şimdi ne oluyor’ dediğimde, ‘Travesti olduğunu bilseydim seni ellemezdim ellerim kirlendi’ diyerek geldi bir de bana omuz attı, dışarı çıkardı zorla.”

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11 yıldır Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğini ve bir sorun yaşamadığını ifade eden Pelin, hasta haklarından bir görevlinin ertesi gün kendisiyle görüştüğünü “Haklısınız” diyerek başka bir doktora yönlendirmek istediğini söyledi. Görevlinin “Doktorun gergin bir anına denk gelmişsiniz” dediğini ifade eden Pelin, Genel Cerrah Erol K’yi savcılığa ve İstanbul Tabipler Odası’na şikayet etti. Tabipler Odası doktordan savunma istedi.

Hakkını arayacağını söyleyen Pelin, “Çok acayip zamana denk geldik İçişleri Bakanı sapkın diyor, Diyanet başka bir şey diyor, sonra da bir doktor bana bunları yapabiliyor. En çok da zoruma giden elim kirlendi demesi. Ben ayrıcalık istemiyorum, ayrımcılık yapılmasın istiyorum” dedi.