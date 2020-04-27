Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na boyalı saldırı

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boyalı saldırı yapıldı. Çok sayıda polis anıtı çevresinde inceleme başlattı.

Gazeteci Nilay Örnek sosyal medya hesabından, "Taksim Anıtı'nın üzerine bayağı kırmızı boya atılmış; anıtın çevresi polis dolu şu an. Anlamadığım, bu kadar merkezi bir yerde bu nasıl olur?" paylaşımını yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıt temizlendi.