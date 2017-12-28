Taksim değil, Hakkari

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin en işlek kesimlerinden Bulvar Caddesi'nin belediye tarafından düzenlenip ışıklandırılması kente farklı hava kattı

28 Aralık 2017 13:09

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin en işlek kesimlerinden Bulvar Caddesi\'nin belediye tarafından düzenlenip ışıklandırılması kente farklı hava kattı. Kaldırımları yenilenen ve renli ışıklarla süslenen cadde, İstanbul\'daki İstiklal Ceddesi\'ni aratmıyor.
Daha önce terör olayları, yaşanan toplumsal olaylarla sık sık gündeme gelen Hakkari, son zamanlarda tarihinin neredeyse en sakin günlerini geçiriyor. Son dönemde herhangi bir toplumsal olayın görülmediği Hakkari kent merkezinde artık tüm çaba şehrin güzelleştirilmesi için harcanıyor. Yollar, ara sokaklar asfaltlanıp, düzeltilirken, kentin işlek caddelerindeki kaldırımlar da yenileniyor. En yoğun ilgiyi ise, Bulvar Caddesi\'ndeki yeni düzenlemeler çekiyor. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim\'in çalışmaları sonucu kentin en işlek yeri Bulvar Caddesi\'nin modern ve renkli ışıklarla yenilenmesi kent sakinlerine büyük mutluluk yaşatıyor.
İstanbul\'un İstiklal Caddesi\'ni aratmayan bir görünüme kavuşan cadde, geç saatlere kadar oldukça yoğun insan trafiğinin yaşanmasına neden oluyor. Işıklar altında gezilen caddede esnaf da büyük mutluluk yaşıyor. Daha önce havanın kararmasıyla birlikte tenhalaşan caddede dolaşan vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını, yetkililere teşekkür ettiklerini söyledi.

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