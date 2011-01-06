-TAKSİM DE YAYALAŞTIRILACAK İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Meydanı'nın yayalaştırılması ve trafiğin yerin altına alınmasıyla ilgili inşaat çalışmalarına 2011 yılı içinde başlamayı arzu ettiklerini bildirdi. Topbaş, ''Erguvan Kent Projesi''nin tanıtımı amacıyla düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taksim Meydanı'nın yayalaştırma projesi ile ilgili bir soru üzerine Topbaş, İstanbul'da yoğun trafiğin bulunduğu ve şehrin çokça yaşandığı alanlarda yayalaştırma çalışmaları yapıldığını hatırlattı. Bunlardan en önemlisinin tarihi yarımadanın yayalaştırılması olduğunu ifade eden Topbaş, şunları kaydetti: ''Burada çalışmaya başlayarak 90 kadar sokağı araç trafiğine kapattık. Daha önce Taksim Talimhane'de de yayalaştırma yapmıştık. Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy gibi yerlerde yayalaştırma çalışmaları üzerinde çalışılıyor. Tarihi yarımadada da yayalaştırmalar zaman içinde biraz daha genişletilecek. Tabii gerekli tedbirleri alacağız ve esnafımızı mağdur etmeyeceğiz.'' Taksim'deki trafiğin yer altına alınması projesinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden beri bilindiğini ifade eden Topbaş, şöyle devam etti: ''Biz de projeler yaptırdık. Bütün projeleri beraberce değerlendirerek bir noktaya geldik. Arzu ettiğimiz, 2011 yılı içinde inşaat çalışmalarına başlamak. Bir ay kadar önce Atatürk Kültür Merkezinin(AKM) önünden geçen Mete Caddesi'nde trafiğin akması yönünde bir brifing vermişlerdi. AKM'nin bulunduğu alanının yayalaştırılmış olması gerektiğini düşünerek buna karşı çıktım. Alt yapıda İSKİ, BEDAŞ gibi kurumların ciddi deplase çalışması yapması gerekiyor. Bu hatlar biraz ciddi problem olabilir. Çünkü hatların iki katlı olması gerektiği söylendi, ama bir çalışma yapılıyor. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylar içinde ihaleye çıkacağız. İhale bedeli de o zaman ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak Taksim Meydanı'nı mümkün mertebe araç trafiğinden arındırarak, yayalara kazandıracağız.'' Topbaş, çalışmalar kapsamında Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na dokunulmayacağını, ancak metronun çıkışlarının yanlara çekilmesi gerektiğini, bu plan içinde çıkışları birkaç noktaya dağıtmayı düşündüklerini söyledi. Tarihi yarımadada yapılan düzenlemeden dolayı ciddi destek aldıklarını, turistlerin tarihi eserleri daha iyi görme imkanı bulduğunu belirten Topbaş, ''İstanbul'un gerçekten bir açık hava alışveriş merkezi tarzında gelişeceğine inanıyoruz. Esnafımıza da anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum'' dedi. -İDO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SÜRECİ- Topbaş, İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İDO) özelleştirilmesi ile ilgi soruya da ''Mart sonuna kadar teklifleri alacağız. Beklentimiz oldukça yüksek. Çünkü en çok yolcu taşıyan bir deniz ulaşım sistemi var. Bu sistem İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek. Diğer taraftan şehir hatlarını ayırdık. İDO'dan ulaşımda kullanmak üzere iyi bir satış bekliyoruz'' diye konuştu. Kadir Topbaş, trafikte yoğunluğun sensörlerle ölçülmesi çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti: ''Yoğunluk ölçüsü sensörler istedik arkadaşlardan. Özellikle kavşaklardaki yoğunlukları ölçmek için. Hatta kavşaklardaki yoğunlukları ölçerek hangi fazla yeşil veya kırmızı ne kadar kaç saniye yakacağını o kavşak kendisi belirlesin. Bazı geç saatlerde kavşağa geliyorsunuz, araç yokken siz beklemeye başlıyorsunuz. Size yol vermesi için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. Bunların ortadan kalkması için akıllı kavşaklar tarzında araç yoğunluklarını tespit eden bir sistem geliştiriyoruz.'' Topbaş, 2 tramvay modeli arasında yapılan ''İstanbul tramvayını belirliyor'' oylamasının, ocak ayı sonunda biteceğini söyledi.