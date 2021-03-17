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Taksim'de turistleri tehdit eden palyaço gözaltına alındı

17 Mart 2021 10:46

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda palyaço kılığındaki bir kişi, yerli ve yabancı turistlerle fotoğraf çektirdikten sonra istediği parayı az bulunca tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir kişi, kendisiyle özçekim (selfie) yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi. Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince iddiaya göre şahıs turisti tehdit etti. Şikâyet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şahıs, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

"Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi" dedi

Palyaço ile fotoğraf çektiren bir vatandaş, "20 lira istedi, biz de 5 lira verdik. 'Dilenciye para mı veriyorsunuz?' dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti" dedi. (İHA)

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