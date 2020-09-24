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Taksim’de taciz iddiasına 13 yıl hapis istemi

24 Eylül 2020 09:19

Taksim İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ’cinsel saldırı’ ve ’cinsel taciz’ suçlarından 13 yıla kadar hapsi istendi.

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