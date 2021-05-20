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Taksim'de İsrail protestosuna polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı var

Tam kapanma döneminde düzenlenen binlerce katılımlı protesto gösterilerine müdahale edilmemişti

20 Mayıs 2021 18:47

Taksim Meydanı'nda İsrail'i protesto eden 15 kişilik grup polis tarafından müdahale edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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