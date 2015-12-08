Taksim Dayanışması'ndan Medeni Yıldırım duruşmasına tepki: Hukuka inancımız kalmadı

Taksim Platformu üyeleri, Diyarbakır’ın Lice İlçesi Kayacık köyünde 28 Haziran 2013 tarihinde kalekol protestosu olayında Medeni Yıldırım’ın vurularak öldürülmesine ilişkin bugün davanın duruşmasını takip ekmek için Diyarbakır’da buluştu.

Aralarında Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, Gezi Parkı derneği üyeleri, Taksim Dayanışması üyeleri, Gezi Gazi ve Şehitleri Platformu üyelerinin de bulunduğu grup, duruşmanın görüldüğü Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Taksim Platformu üyeleri adına konuşan Mücella Yapıcı, platform olarak, Türkiye’nin birçok ilinde görülen duruşmaları takip ettiklerini ifade ederek, hukuki süreçlerde adalet taleplerinin karşılıksız kaldığını söyledi. Yapıcı, “Uzun süredir takipçi olduğumuz, Ankara’dan Hatay’a, Kayseri’den Balıkesir’e, Eskişehir’den Kartal’a ailelerimizi yalnız bırakmamaya çalıştığımız hukuki süreçlerde adalet talebimiz karşılıksız kalmış, bunun yanında ailelerimize çeşitli mesnetsiz davalar açılmış, duruşmalarımızın yerleri sürekli değiştirilmiş, hukuka olan inancımızı kaybetmemiz için iktidar elinden geleni yapmıştır" dedi.

Bugün Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Medeni Yıldırım’ın duruşmasındaki izlenimleri ise Yapıcı, şu sözlerle anlattı:

“Medeni Yıldırım’ın 27 Ekim görülen ilk duruşması sıradan bir davaymışçasına görüldü. Sanık er Adem Çiftçi, duruşmaya katılmadı. Hakim, ‘dosyayı incelemedim’ diyerek, duruşmayı 10 dakika içinde bitirdi. Sadece sanık er değil, başta Kayacık Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Öztürk olmak üzere bütün azmettiricilerin de sanık olarak yargılanması gerektiğini belirten avukatların talepleri dikkate alınmadı.”