Medeni Yıldırım davasında tutuklama talebi reddedildi

28 Haziran 2013’te Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kayacık köyünde kalekol yapımı protestosunda asker kurşunuyla hayatını kaybeden Medeni Yıldırım'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme heyeti tutuklama talebini reddederek davayı erteledi. Davanın 3. duruşması, 2 Mart 2016 tarihinde görülecek.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı karakolda görevli er Adem Çiftçi hakkında haksız tahrik altında adam öldürmekten soruşturma başlatmıştı.

Medeni Yıldırım davasının ikinci duruşması 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmaya Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, Gezi Parkı derneği üyeleri, Taksim Dayanışması üyeleri, Gezi Gazi ve Şehitleri Platformu üyeleri, Elektronik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi üyeleri ile Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye, abisi Mehmet Yıldırım ile çok sayıda kişi katıldı.

EMO Şube Başkanı'na gözaltı

Duruşmada bir skandal yaşandı. Duruşma sürerken salona giren polisler EMO İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin’i savcıya işaret ederek gözaltına aldı. Polis gözaltına gerekçe olarak Metin’in duruşma salonunda fotoğraf çekmesini ve bunu sosyal medyada paylaşmasını gösterdi. Gözaltına alınan Metin Yenişehir Polis Karakolu’na götürüldü.