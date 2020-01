Taksim Dayanışması: Parkımıza gidiyoruz

Taksim Dayanışması dün yaptığı açıklamayla Gezi Parkı'na gitme çağrısı yaptı. Mahkeme kararını elden tebliğ edeceklerini ifade eden Taksim Dayanışması, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da Taksim'de buluşacak.



Taksim Dayanışması'nın yaptığı son açıklama:

Parkımıza Gidiyoruz!



4 Temmuz 2013



Gezi Parkı’nı halka kapatanlara, Taksim Meydanı ve Gezi Parkını kimliksizleştirme, insansızlaştırma ve betonlaştırma planlarının iptaline yönelik mahkeme kararını elden tebliğ etmeye, parkı yeniden gerçek sahiplerine yani herkese açmaya gidiyoruz.



Bizi biz yapan bütün değer ve renklerimizle, sarsılmaz bir sağduyu, direnme gücü, kararlılık ve inanılmaz bir yaratıcılıkla, yaşamın olduğu her alanda hala bir aradayız.



Taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz.



Kayıplarımızı anmak, taleplerimizi tekrar hatırlatmak ve hala tüm Türkiye’de yaşanan şiddeti kınamak üzere 6 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da mahkemenin gerekçeli kararıyla Taksim’de buluşuyoruz.



Yaşasın dayanışmamız…



Her yer Taksim her yer direniş…