Taksim Dayanışması meydana çağırdı

Eylemlerini Taksim Meydanı'nda nöbet tutarak sürdüren Taksim Dayanışması, meydanın paravanlarla çevrilmesinin ardından Gezi parkı'nın da yavaş yavaş kapatıldığını iddia etti.

Grup adına hazırlanan metinde "Bütün uyarılara, itirazlara, ortaya çıkartılan hukuksuzluklara rağmen; esnafın, yayaların, Beyoğlu'nda yaşayanların mağduriyetlerine rağmen, Taksim Meydanı, yangından mal kaçırır gibi bariyerlerle çevrelenmeye, iş makinaları çalışmaya devam ediyor. Üstelik, Taksim Gezi Parkı da yavaş yavaş kapatılıyor!

Artık vakit kalmadı; söylenecek söz de! Gün, meydanına sahip çıkma günüdür!

Gün, parkına sahip çıkma günüdür!

* İşten atıldın, meydana çıkıp haykırdın!*

* Savaşa karşı çıkmak için meydana çıkıp haykırdın!*

* Anadilin için meydana çıkıp haykırdın!*

* 8 Mart'ta meydana çıkıp haykırdın!*

* 1 Mayıs'ta meydana çıkıp haykırdın!*

* Doğayı katlettiler, meydana çıkıp haykırdın!*

* Tuttuğun takım şampiyon oldu, meydana çıkıp haykırdın!" denildi.

Açıklamada "Meydanı boş bırakmayalım" denilerek 24 Kasım günü yapılacak olan eyleme çağrı yapıldı.