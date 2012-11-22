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Taksim Dayanışması meydana çağırdı

Taksim meydan projesine karşı eylemi sürdüren Taksim Dayanışması adlı grup 24 Kasım'da herkesi meydana çağırdı

22 Kasım 2012 13:40

 

Eylemlerini Taksim Meydanı'nda nöbet tutarak sürdüren Taksim Dayanışması, meydanın paravanlarla çevrilmesinin ardından Gezi parkı'nın da yavaş yavaş kapatıldığını iddia etti.
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Grup adına hazırlanan metinde  "Bütün uyarılara, itirazlara, ortaya çıkartılan hukuksuzluklara rağmen; esnafın, yayaların, Beyoğlu'nda yaşayanların mağduriyetlerine rağmen, Taksim Meydanı, yangından mal kaçırır gibi bariyerlerle çevrelenmeye, iş makinaları çalışmaya devam ediyor.  Üstelik, Taksim Gezi Parkı da yavaş yavaş kapatılıyor! 
 
Artık vakit kalmadı; söylenecek söz de! Gün, meydanına sahip çıkma günüdür!
Gün, parkına sahip çıkma günüdür!
 
 
* İşten atıldın, meydana çıkıp haykırdın!*
* Savaşa karşı çıkmak için meydana çıkıp haykırdın!*
* Anadilin için meydana çıkıp haykırdın!*
* 8 Mart'ta meydana çıkıp haykırdın!*
* 1 Mayıs'ta meydana çıkıp haykırdın!*
* Doğayı katlettiler, meydana çıkıp haykırdın!*
* Tuttuğun takım şampiyon oldu, meydana çıkıp haykırdın!" denildi.
 
Açıklamada "Meydanı boş bırakmayalım" denilerek 24 Kasım günü yapılacak olan eyleme çağrı yapıldı.

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Taksim Dayanışması

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