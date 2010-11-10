-TAKSİM CUMHURİYET ANITINDA TÖREN İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 72. yılı dolayısıyla İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve öteki ilgililerin katıldığı tören, anıta çelenk konulmasıyla başladı. Devlet Bakanlığı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çelenklerinin bırakılmasının ardından, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Bağış, deftere şunları kaydetti: ''Bugün aziz hatıranı yad ederken sana olan şükran duygularımızı bir kez daha göstermek üzere huzurundayız. Gazi Mustafa Kemal idealist bir liderdir, onun idealizmi yüksek vasıf ve özelliklerine inandığı milletin hürriyet ve bağımsızlık aşkından geliyordu. En büyük ideallerinden biri de sınırlarımız içinde milli birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenmiş uygar bir toplum oluşturmaktı. Hür ve bağımsız ülke idealini gerçekleştirdikten sonra yaptığı devrimlerle Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmeyi amaçlamıştır. O, hep milletine güvendi ve ona inandı. Türk milletinin büyüklüğüne inanmış ve gurur duymuştur. Kurtuluş Savaşı'nın ardından söylediği 'En büyük davamız, en medeni ve gelişmiş bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir' sözü de bunu kanıtlamaktadır. 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir'... Büyük Atatürk, ifade ettiğin bu vecizen bizim rehberimiz olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletini yaşatmak, yüceltmek, milletimizin, gençliğimizin şaşmaz hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 72. yıl dönümünde huzurunda saygıyla eğiliyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz. Ruhun şad olsun aziz atam.'' Bu arada, tören nedeniyle alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanın çevresindeki tüm binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Törenin ardından alanda bulunan protokolun ayrıldığı sırada, bir kişi ''Kahrolsun PKK'' diye bağırdı. Bu kişinin, güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırılmasının ardından, bir başka kişi de ''Allahuekber ey insanlar, hazreti Mesih, mehdi zuhur etmiştir'' diye bağırdı. Bunun üzerine bu kişi de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. -BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜNDE TRAFİK DURDU- Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe sirenlerin çaldığı sırada Boğaziçi Köprüsünde de yaşam durdu. Sürücüler araçlarından çıkarak, saygı duruşunda bulundu. Sirenlerin susmasıyla birlikte sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti. Kadıköy'de de sirenlerin çaldığı sırada yayalar durarak saygı duruşunda bulundu. Hareket halindeki araçlar da durdu. Bu sırada sürücüler de araçlarından çıkarak saygı duruşunda bulundu.