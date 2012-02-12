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Yaşam

‘Taksim beton çöle dönecek’

Sivil Toplum Kuruluşları, Taksim Meydanı'nı Yayalaştırma Projesi'nden kaygılı...

12 Şubat 2012 20:00

T24 - Taksim Gezi Parkı'nda toplanan Taksim Platformu üyeleri, tarihi meydanda yapılması planlanan düzenlemeyi protesto ederek ''Daha İyi Bir Proje, Daha İyi Bir Taksim, Daha iyi Bir Gelecek'' yazılı pankart açtı.

Burada grup adına açıklama yapan mimar Korhan Gümüş, Taksim Meydanı için planlanan projenin 30 yıl öncesinde de tasarlandığını ancak uzmanlar, sanatçılar ve tasarımcıların girişimiyle kent yönetiminin projenin uygulanmaması için ikna edildiğini söyledi.

Gümüş, ''Taksim'de telafisi imkansız bir yanlışlık yapılmak üzere. Sonra tartışmak için çok geç olacak. Niyetimiz bağcıyı dövmek değil. Taksim hepimizin, onu birlikte kazanalım'' dedi.

Gümüş, projenin Gümüşsuyu ve Sıraselviler gibi caddeleri yok edeceğini söyleyerek, ''Bu proje Taksim'i ruhsuz bir beton çöle çevirecek. Meydanın bağlantılarını tıkaca dönüştürecek. Kentin en güzel caddelerini dalış tüneline dönüştürerek, tarihi ağaçları yok edecek. Tarihi yapıların önünde, daralan kaldırımların önünde devasa istinat duvarları ile uçurumlar oluşacak. Taksim bir otoyol kavşağı haline gelecek'' diye konuştu.

Kent yönetimlerinin görevinin halka en iyi alternatifleri sunmak olduğunu ifade eden Gümüş, ''Uzmanlar, sanatçılar, plancılar, tasarımcılar bu projeden çok daha başarılı alternatifleri olduğunu söylüyorlar. Geçen hafta iki yüze yakın mimarlık tarihçisi, kültür mirası yöneticisi bu alanın bir bütün olarak tescili ve korunması için kapsamlı bir rapor sundu. Bu proje yapılırsa bir daha geri dönüş olmayacak. Gelin eskisini tekrarlamayalım, kentin merkezini yaratıcı enerjiye açalım, İstanbul'u geleceğe taşıyalım'' şeklinde konuştu.

Daha sonra gruptakiler, parkın içerisindeki ağaçları temsili olarak koruma altına aldıklarını göstermek için, isimlerini yazdıkları kağıtları ağaçlara yapıştırdı.

Protestoya, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, gazeteci Banu Güven, yazar Murat Belge sanatçılar Hale Soygazi, Lale Mansur, Nejat Yavaşoğulları, Zeynep Tanbay, Şebnem Dönmez ve Harun Tekin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda platform üyesi katıldı.

 

 

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