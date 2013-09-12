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Yaşam

Taksim trafiği yarın yer altına iniyor

Taksim yayalaştırma projesi kapsamında sürdürdüğü trafiği yeraltına alma çalışmaları tamamlandı. Tarlabaşı Bulvarı – Cumhuriyet Caddesi araç trafiğini rahatlatacak tüneller ise yarın açılacak

12 Eylül 2013 20:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim yayalaştırma projesi kapsamında sürdürdüğü trafiği yeraltına alma çalışmaları tamamlandı. Tarlabaşı Bulvarı – Cumhuriyet Caddesi araç trafiği yer altına alınarak bu bölge yayalaştırıldı. Oteller Bölgesi ile İstiklal Caddesi'ne erişimi kesintisiz olarak sağlandı. Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarla birbirinden bağımsız olan anıt çevresi, metro giriş-çıkışı ve Gezi Parkı, proje kapsamında birleştirilerek toplamda 98.000 m2’lik yayalaştırılmış alan hizmete açılıyor.
Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, altgeçit Tarlabaşı – Harbiye yönünde 450 mt’si kapalı toplam 750 mt, Harbiye-Tarlabaşı yönünde 300 mt’si  kapalı toplam 450 mt dir. Gidiş-geliş 2 şerit olan altgeçitte ayrıca 100 mt boyunda 2 şerit otobüs cebi bulunuluyor.
* Yaklaşık 4500 m2 otobüs durak alanı bulunan altgeçitten meydan ve metroya yaya erişimi merdiven haricinde, yürüyen merdiven ve engelli erişimine de uygun asansör ile sağlanıyor.
* Altgeçitte otomatik yangın algılama ve müdahale sistemi, zararlı gazların uzaklaştırılmasına yönelik otomatik jetfan sistemi ve trafik kontrol merkezi bulunuluyor.  Yönetim tek bir merkezden bilgisayarlı otomasyon sistemiyle denetlenecek.
* Tarlabaşı Bulvarı – Cumhuriyet Caddesi araç trafiğini rahatlatacak tüneller yarın saat 09.00'da hizmete açılacak.

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