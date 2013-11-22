'Taksim ada olacak'

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı İklim Bilimi Uzmanı ve T24 yazarı Prof. Dr. Levent Kurnaz buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesi yükselmesinin Türkiye’ye olası etkilerini değerlendirdi. Kurnaz " Taksim’in de sadece yüksek kesimleri kurtulabileceği için Taksim bir adaya dönüşecek" dedi.

'Tarım toprakları yok olabilir'

Taraf'tan Billur Özgül'e konuşan Levent Kurnaz, çok uzak olmayan bir gelecekte Türkiye’nin haritasının yeniden çizilmek zorunda kalacağını belirten Kurnaz iklim değişikliği ile ilgili iklim bilimcilerinin görüşlerini şöyle aktardı: “Küresel ısınma ile buzullar eriyor. Buzulların erimesiyle su seviyeleri yükseliyor ve ekstrem iklimsel olaylar yaşanıyor. Deniz seviyesi bir metre yükseldiğinde Karadeniz’de Bafra ve Çarşamba Ovaları, Ege’de Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz Ovaları, Marmara’da Sakarya ve Meriç Ovaları ve Akdeniz’de Çukurova ciddi anlamda toprak kaybına uğrayacak, Ovaların önemli kısmı sular altında kalacak.”

Antartika'nın batı kısmındaki buzulların yavaş yavaş erimekte olduğunu belirten Levent Kurnaz ayrıca şunları aktardı: “Yüzyılın sonlarına doğru bu erimenin hızlanması bekleniyor. Antartika'nın batısındaki buzullar eridiğinde eriyen Grönland ile birlikte deniz seviyesi 12 metre artmış olacak.

'Kanal İstanbul gerçekleşecek'

Bu durumda denize kıyısı olan bölgeler sular altında kalacak. Antartika'nın tamamının erimesi en erken gelecek yüzyıl içerisinde olası görünüyor. Bu durumda ise deniz seviyesindeki yükselme 60 metre olacak. Dünyadaki tüm buzullar eridiğinde deniz seviyesinin 70-80 metre arası artması bekleniyor. Bu durumda bugün insanların yoğun olarak yaşadığı bölgeler sular altında kalacak. Gelişmeler böyle devam ettiği takdirde günümüzün çok tartışılan projesi Kanalİstanbul, biz istesek de istemesek de gerçekleşmiş olacak. Deniz seviyesi yükseldiğinde Taksim’in de sadece yüksek kesimleri kurtulabileceği için Taksim bir adaya dönüşecek. Bu gelişmelerin ne zaman gerçekleşeceğini tam olarak kestirmek mümkün değil. Bir tarih verilemez ama ne kadar erken olmayacağını aktarabilirim. Taksim ve Kanalistanbul için söylediklerim önümüzdeki 200 yıl içinde gerçekleşmeyecek. Daha sonraki dönemde yaşanacak.

Kadıköy metrosunu su basabilir

Daha yakın gelecekte Türkiye’deki deniz seviyesinin 2100 yılında bir metre artabileceğini öngören Kurnaz sözlerine bu durumun olası etkilerini anlatarak devam etti: Deniz seviyesinin bir metre artması İstanbul veya İzmir gibi deniz kenarındaki şehirleri ciddi anlamda etkilemiyor. Ancak bu durumda beklememiz gereken, bir lodos fırtınası olduğunda, Karaköy, Kadıköy, Üsküdar veya Eminönü gibi deniz seviyesine yakın bölgeleri su basması. Buralardaki alt geçitlerin ve metro girişlerinin de bu su basmalarına karşı korunaklı duruma getirilmesi gerekecek. Şimdiden bu senaryolar düşünülerek önlemler alınmadığı için mesela bugün Kadıköy meydanını su basacak olursa metro sisteminin içerisine dolacak tuzlu suyun yapacağı hasarı gidermek bir yana, o suyu pompalayarak boşaltmak ayrı bir sorun olacak.”