Taksim, 24 Temmuz: Darbeye karşı omuz omuza

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin ardından binlerce yurttaş darbeyi kınamak için meydanlara çıktı. CHP’nin “Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi” yapacağını duyurup tüm kurumlara ve partilere yaptığı çağrının ardından Taksim Meydanı'nda onbinlerce kişi toplandı. Saat 18:00’de başlayan mitinge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm milletvekillerinin yanısıra DİSK, KESK, TMMOB, Halkevleri ve Birleşik Haziran Hareketi de destek verdi. Mitinge, Gezi protestoları sırasında katledilen, Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Ethem Sarısülük ve Mehmet Ayvalıtaş’ın aileleri de onur konuğu olarak katıldı.

AKP'nin de CHP'nin çağrına uyacağını açıklamasının ardından Taksim Meydanı'ndaki mitinge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AKP'li Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de katıldı.

Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, "Darbeye karşı omuz omuza", "Yağma yok, Cumhuriyet var", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Türkiye laiktir laik kalacak", "Darbeye geçit yok" şeklinde sloganlar attı.

Toplu taşıma ücretsiz

Taksim Meydanı'nda düzenlenen CHP’nin mitingi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımın pazartesi akşamına kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecek” ifadesini kullandı.

Taksim’de miting hazırlıkları

Miting için hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler meydana çıkan Tak-ı Zafer, Sıraselviler caddesini bariyerlerle kapattı. Öte yandan Gezi Parkı önünde bulunan sahneye “Cumhuriyete ve Demokrasiye Sahip Çıkıyoruz” yazılı dev pankart asıldı. “Darbeye Hayır” pankartlarıyla çevrelenen sahnenin yanı sıra, meydana vinçlerle Atatürk posterleri ve “Yaşasın Laik Demokratik Türkiye” yazılı pankartlar da asıldı.

Fotoğraflarla CHP'nin çağrıcısı olduğu ve çok sayıda kurumun destek verdiği Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi...