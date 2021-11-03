İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yıl boyunca artan akaryakıt fiyatları nedeniyle taksi tarifelerinin yeniden ayarlanması için başvurduklarını, ancak kararın çıkmasına kadar geçen 1 aylık sürede akaryakıta gelen yeni zamlar yüzünden güncellemeye gitmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Anık, "LPG'ye gelen zamlar çok yüksek. Bizim LPG'li pek aracımız yok. Genelde dizel üzerine. Ama dizelde de çok zam oldu. Yani mutlaka bizi etkiliyor. Bunun ne olacağını biz de bilemiyoruz. Önümüzü de göremiyoruz. Bugün bir fiyat ayarlamasına gidiyoruz ama 3 ay sonra ne olacağını biz de bilmiyoruz" dedi. Anık ayrıca "Taksilere fiyat ayarlaması yapalı 17-18 ay oldu. O günden bugüne akaryakıta aşağı yukarı yüzde 30'un üzerinde zam geldi" dedi.

Artan yakıt maliyeti nedeniyle taksimetre fiyatlarında yeni ayarlama yapılmasını isteyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) başvurdu. UKOME'de İzmirli taksicilerle anlaşma sağlanırken, taksimetreye zam olarak yansıyacak kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

ANKA Haber Ajansı'na süreci değerlendiren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Taksilere fiyat ayarlaması yapalı 17-18 ay oldu. O günden bugüne akaryakıta aşağı yukarı yüzde 30'un üzerinde zam geldi. Bizim zam aralıklarımız genelde 1 yıldı. Bundan bir dönem evvel 2 yıldı. Tabii ki bu fiyat artışlarıyla endeksli bir durum" dedi.

Ağustos ayı itibariyle taksimetre ücretlerine zam yapılması talebini UKOME'ye ilettiklerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de gereğini yaptığını aktaran Anık, şöyle konuştu:

"Fakat biz fiyat ayarlamasını yaptık... Karar UKOME'den çıktı. Çıkmasıyla birlikte zamlarda büyük artış oldu. Yani müracaatımızla kararın çıkması arasında (akaryakıt fiyatında) 1 TL'lik bir fark oluştu. Bunun üzerine biz de görüşmeler yaparak fiyatta bir revizeye gittik. Diğer kalemlere hiç fark yapmadan, sadece kilometre bazında ufak bir değişiklik yaparak ne İzmirliyi üzelim ne de esnafımızı üzelim diye bir karar aldık. Onun uygulaması da UKOME'den geçtikten sonra esnafa açıklamasını yapacağız."

"Önümüzü göremiyoruz, 3 ay sonra ne olacağını bilmiyoruz"

Celil Anık, akaryakıta peş peşe gelen zamlarla ilgili ise şunları söyledi:

"Bizim LPG'li pek aracımız yok. Genelde dizel üzerine. Ama dizelde de çok zam oldu. Yani mutlaka bizi etkiliyor. Bunun ne olacağını biz de bilemiyoruz. Önümüzü de göremiyoruz. Bugün bir fiyat ayarlamasına gidiyoruz ama 3 ay sonra ne olacağını biz de bilmiyoruz. LPG'ye gelen zamlar gerçekten çok yüksek. Dizele de benzine de zamlar geliyor. İnşallah düzelir diye düşünüyoruz. Yoksa bu tırmanış böyle devam ederse, sıkıntı. Önemli olan bir an önce bunun (zamların) önüne geçilmesi. Ama içinde bulunulan ekonomik koşullar ve dünya şartları da buna endeksli galiba. Bunun ucu nereye varacak bilemiyoruz. Biz zam talebimizi ilettik, zammı aldık da müşteri bulabilecek miyiz? Bir de bu sıkıntı var şimdi. Biz bu ayarlamaları yaparken mutlaka İzmir'de taksiye binen vatandaşı düşünmek zorundayız. Eğer tek taraflı hareket edersek bu hem sıkıntı olur hem aleyhimize olur. O yüzden de hem arkadaşlarımızın görüşünü alıyoruz hem İzmir'in nabzını tutuyoruz. İnşallah bu kararı aldıktan sonra yeni zamlar gelmez diye düşünüyorum."

"Yüzde 45 ÖTV ödeyerek taksicilik yapılmaz"

Taksicilerin yeni alacağı araçlar için uygulanan yüzde 45'lik ÖTV'ye de değinen Anık, şöyle dedi:

"ÖTV bizim olmazsa olmazımız. Yüzde 45 ÖTV ödeyerek taksicilik yapılmaz. Bu kadar basit. Diğer gruplar yüzde 8, yüzde 4 ödeyecek ama benim esnafım yüzde 45 ÖTV ödeyecek. Böyle bir haksızlık dünyanın hiçbir yerinde yok. Gidin gelişmiş ülkelerin hepsinde mutlaka ÖTV indirimi vardır, taksiler vergisiz alınır. Bizde bir sefere mahsus bu yapıldı. 3 sene araçlarımızı satamadık. Sıfır ÖTV uygulandı. Ama biz sıfır ÖTV istemiyoruz zaten. Bana yüzde 15, yüzde 10 yapsın, yüzde 12- 13 yapsın. Ben vergimi ödeyeyim, ÖTV'mi ödeyeyim. Ama yüzde 45 ödeyerek taksici sektörü ayakta kalamaz. Mümkün değil. Arabasını yenileyemez. İddia ediyorum, son 3- 4 ayda 10 tane yeni araba taksiye girmemiştir. Arkadaşlarımız hep ikinci el araba alıyor. Nasıl alacaksın sıfırı! 200- 250 bin TL... Bunun 125 bin TL'si tamamen ÖTV.. Eee KDV'si var, nasıl çıkacaksın bu işin içinden. Mutlaka taksicinin emeği göz önüne alınarak, diğer esnaf grupları gibi vatandaşa hizmet ettiğimiz, yolcu taşıdığımız göz önüne alınarak bize bu indirim sağlanmalı... Burada hiç olmazsa bize bir can suyu verilmesi gerekir diye düşünüyorum. İnşallah hükümetimiz sesimizi duyuyordur. Daha evvel yaptılar, yine yaparlarsa esnafımız adına memnun oluruz."

Türkiye'de 110 bin aktif taksici bulunduğunu aktaran Celil Anık, getirilebilecek ÖTV indirimi ile birlikte tüm piyasanın canlanacağını söyledi. (ANKA)