Taksilerde sigara yasağı deliniyor

T24 - Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından Altındağ ve Çankaya ilçelerindeki çeşitli taksi duraklarında gönüllülük baz alınarak toplam 277 taksi şoförü arasında, sigara yasağına uyum sağlanıp sağlanmadığına ilişkin araştırma yapıldı.



Başkentteki çeşitli duraklarda çalışan taksi şoförleri ile yapılan görüşmelerde, şoförlerin üçte ikisinin sigara içtiği ve sigara içen şoförlerin de çoğunlukla taksilerin içinde sigara içtiği belirlendi.



Araştırmada, ''Şoförlerin büyük çoğunluğunun takside sigara içilmesinin yasak olduğunu bildikleri, ama yolcuların sigara içme isteklerine de çoğunlukla itiraz etmedikleri, hatta kimi zaman yolcu ile birlikte kendilerinin de sigara içtiği'' belirlendi. Görüşmelerde, ''Şoförlerin takside sigara içtikleri için herhangi denetim ile karşılaşmadıklarını'' ifade etmeleri, dikkat çekici bir bulgu olarak saptandı.





Şoförlere karbonmonoksşt ölçümü yapıldı



Konu ile ilgili olarak görüşlerini belirten Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, 4207 sayılı yasaya göre 2008 yılının Mayıs ayından itibaren taksilerde sigara içilmesinin yasak olduğunu anımsattı.



Uygulamanın girdiği ilk dönemlerde yasağa yüksek oranda uyulduğunu, ancak son aylarda taksilerde sigara içme yasağına uyulmadığının gözlendiğini belirten Bilir, yasanın bu konudaki denetim yetkisini kolluk kuvvetlerine verdiğini söyledi.



Bilir, ''Aynen kırmızı ışıkta geçilmesi durumunda olduğu gibi, sigara içilen taksilerin şoförlerine polislerin hemen ceza uygulamalarının gerektiğini'' ifade ederek, ''Yapılan araştırma kapsamında, şoförlerin nefesinde karbonmonoksit ölçümü de yapıldı. Ölçümlerde, sigara içen şoförlerde çok yüksek değerler bulduk'' diye konuştu.





Yüzde 55'i yasağı deliyor



Araştırmada, taksi şoförlerinin yüzde 64'ü sigara içiyor. Sigara kullanan şoförlerin yüzde 60'ı ise taksinin içinde sigara içiyor. Şoförlerin yüzde 88'i takside sigara içmenin cezasını bildiğini belirtiyor. Şoförlerin ortalama yüzde 55'i ise takside sigara içilmesinin yasaklanmasını destekliyor. Sigara içen şoförlerin yüzde 37'si, içmeyen şoförlerin de yüzde 90'ı yasağa destek veriyor.





