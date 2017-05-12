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Yaşam

Taksilerde kamera ve panik butonu dönemi

Kameralar, önümüzdeki haftadan itibaren takılmaya başlanacak

12 Mayıs 2017 00:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Taksi” projesi kapsamında, önümüzdeki haftadan itibaren şehirdeki tüm taksilere ücretsiz olarak panik butonu ve güvenlik kamerası taktıracak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın bir projesi olan “Güvenli Taksi” uygulamasına destek olmak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, son zamanlarda artan taksilerdeki güvenlik zafiyetlerine dikkat çekti. Sürücülerin ve yolcuların can güvenliğini sağlamak için böyle bir adım atıldığını vurgulayan Akdeniz, caydırıcılık tedbiri olarak böyle bir uygulamaya geçildiğini belirtti.

Taksilerde iki kamera bulunacak

Kamera sisteminin detayları hakkında bilgi veren İTEO Başkanı Yahya Uğur da, sistemin iki ayrı kameradan oluştuğunu ve birinin içeriyi gözetlerken diğerinin de taksinin dışını görüntülediğini ifade etti.

Uğur aynı zamanda güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere kesinlikle müşterilerin taksi şoförünün ya da gazetecilerin ulaşmasının söz konusu olmadığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik kameralarını önümüzdeki haftadan itibaren ücretsiz olarak takmaya başlayacağı belirtiliyor.

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