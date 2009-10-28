Taksiler boş dolaşamayacak

''Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'', Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) onayıyla yürürlüğe girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönergeyle, toplu ulaşımda hizmet kalitesini ve ulaşımın etkinliğini arttırmak için taksilerin trafikte boş gezerek trafik yoğunluğunu arttırmalarının önlenmesi amaçlanıyor.

İstanbul'da taksi ve taksi dolmuş olarak hizmet veren araçların ruhsat sahipleriyle şoförlerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yönerge, araçların taşıması gereken şartları, uyması gereken kuralları, taksi duraklarının standart, teknik özellik ve işletim sistemlerinin yapılması, açılması, tadil edilmesi, indirme, bindirme ve bekleme yerlerinin düzenlenme kurallarını belirliyor.

İstanbul'da taksilerin yüzde 40'ı bir durağa bağlı çalışırken, yüzde 60'ı ise durağa bağlı olmaksızın kent içinde sürekli dolaşıyor ve trafik yoğunluğunu gereksiz yere artırıyor.

Taksi sürücüleriyle yapılan görüşmelerde, ''taksilerin bir günde yaptıkları kilometrenin 3'te birini müşterileri olmaksızın boş halde dolaşarak yaptıkları'' belirlendi. Bu, ayda 7 bin 500 kilometre yapan bir taksi için 2 bin 500 kilometreye tekabül ediyor. Ayrıca, bu nedenle atmosfere yayılan zararlı emisyonlar da çevre kirliliğine sebep oluyor.

''Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'', kitapçık halinde tüm taksi ve taksi dolmuş esnafına dağıtılacak.