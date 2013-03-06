'Taksideki patlayıcılara' 25 yıl hapis



İstanbul Bağcılar'da takside bulunan patlayıcı ile ilgili açılan davanın sanığı Ercan Görtaş’a 25 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 5. celse de karar bağlandı.

Tutuklu sanık Ercan Görtaş’ın duruşmada daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Son sözleri sorulan sanık Görtaş, “İddianame keyfi düzenlenmiştir. Tarafıma atılan suçlamaların benim açımdan bir değeri bulunmamaktadır" dedi.

Son sözlerin ardından mahkemeye davayı karara bağladı. Mahkeme, Görtaş’a ‘MLKP terör örgütü üyesi olmak’, ‘patlayıcı madde bulundurmak’, ‘ruhsatsız silah taşımak’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplam 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Patlayıcılar nasıl bulundu?

Sanık Görtaş’ın 15 yıldan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenildiği iddianamede, Bağcılar takside bombanın nasıl bulunduğu şu şekilde anlatıldı:

“Şüpheli Ercan Görtaş’a yönelik teknik takip faaliyetleri sürdürülürken, 10 Ocak 2012 tarihinde polis ekipleri Bağcılar’da yaptıkları yol kontrollerinde taksi içerisinde bulunan 2 şahsin üzerlerinde taşıdıkları ve ibraz ettikleri Osman Atik ve Erdem Polat adlarına tanzimli nüfus cüzdanlarının olabilecekleri değerlendirilerek şahıslar karakola götürüldü. Bu esnada ticari taksinin şoförü, 155 polis imdat telefonunu arayarak aracında yakalanıp karakola götürülen şahıslara ait bir parça laptop çantasının otosunda kaldığını, kontrol ettiğinde içerisinde kablolar gördüğünü, patlayıcı olabileceğini bildirdi. Bomba uzmanlarının incelemesi sonucunda çanta içinde, 13 adet fişek bulunan 9 mm. Çaplı Browning marka bir adet tabanca, 254 gram patlayıcı madde tespit edildi" denildi.

Ercan Görtaş isimli sanığın Erdem Polat sahte ismini kullandığının belirtildiği iddianamede, Görtaş’ın yasadışı MLKP terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün talimatları doğrultusunda eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.