Taksideki Erdoğan-Gülen tartışması mahkemelik oldu

Taksi şoförü Şenol Ş. ile müşterisi Nasiye G. arasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen’in radyodaki konuşmaları sonrasında başlayan tartışma mahkemelik oldu.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Nasiye G. (65) 5 Eylül 2013’te Fatih’ten Şenol Ş.’nin taksisine bindiğinde radyoda Gülen konuşuyordu. Hemen ardından o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması yayınlandı. İddiaya göre Şenol Ş., bu konuşmanın ardından, “Bunlar ş...z, h...z” deyince Nasiye G., “Siz onlarla birlikte miydiniz, h...z olduklarını nereden biliyorsunuz?” diye uyardı. Taksici de daha fazla küfretti. Nasiye G. karakola gitmek isteyince taksiyi Kocamustafapaşa’da ara sokağa çeken Şenol Ş., kapıları kilitleyip müşterisine hakaret etti. Nasiye G.’nin şikâyeti üzerine dava açıldı.

‘Polis silah çekti’

Nasiye G. İstanbul 71’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, taksicinin kendisine vurduğunu iddia ederek, “Psikolojim bozuldu. Taksiye binemez oldum“ dedi. Şenol Ş. ise, “Muhalefet partisinden, eski yolsuzluklardan bahsettik. Müşteki bana ‘Hırsızsın’ dedi. Ben de ‘Hırsızlık yapıp senin neyini çaldım?’ dedim. Vurmadım, hakaret etmedim. Bu olaydan sonra evimi basan ve silah çekerek ters kelepçe takan polislerden şikâyetçiyim” diye konuştu.

Taksiciye 11 ay hapis

Mahkeme, Şenol Ş.’yi kasten yaralama ve hakaretten, suçun işleniş biçimi, suçun önem ve değeri, sanığın amacını dikkate alarak 11 ay hapse çarptırdı. Nasiye G.’nin başvurusu üzerine Şenol Ş. için ‘hürriyeti tahdit’ suçlamasıyla ikinci bir iddianame de hazırlandı. Şenol S.’nin 5 yıl hapsi istendi.