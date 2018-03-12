Takside yol tartışması karakolda bitti: İnin sizi götürmek istemiyorum!

Yenikapı'da taksiye binen yolcu, yolu uzattığı gerekçesiyle taksi şoförüyle tartıştı. Şoförün, "Ben sizin özel şoförünüz değilim. İnin, sizi götürmek istemiyorum” sözlerinden çıkan tartışma, kavgaya döndü. Kavgada bıçak çeken taksi şoförü yolcuyu yaraladı. Yaralanan yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olması üzerine savcılık, şüpheli taksi şoförü Şeyhmus K. hakkında “silahla kasten basit yaralama” suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Milli gazetede yayınlanan habere göre, Yenikapı'dan taksi çeviren Zafer İ. ve ablası Nilgün İ., Şişli'ye gitmek üzere araca bindi. Habertürk'ün haberine göre Şoför Şeyhmus K., yolu uzatıp Zafer İ. ve ablasını Kasımpaşa bölgesinden dolaştırarak Şişli'ye götürdü. Ancak Nilgün İ.'nin tepki gösterdiği taksi şoförü Şeyhmus K., aracını Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde kenara çekip “Ben sizin özel şoförünüz değilim. İnin, sizi götürmek istemiyorum” dedi.

Araçtan inen Zafer İ., taksi şoförü ücreti isteyince “Bu kadar olaydan sonra bir de para mı istiyorsun?” dedi. Araya abla Nilgün İ. girdi ve tartışmayı bitirmek için ücreti ödedi.

Ancak taksi şoförünün araç içinde Nilgün İ.'nin çantası ve elinde bulunan poşetlere elini atıp çekiştirmesi üzerine sinirlenen Zafer İ., aracın kapısına vurdu. Taksi şoförü buna bıçak çekip Zafer İ.'ye saldırarak yanıt verdi, olay kavgaya dönüştü. Zafer İ.'nin başından hafif şekilde yaralandığı, aracın da arka camının kırıldığı olay, polis müdahalesiyle bitti. Hastanedeki tedavisinin ardından Zafer İ., taksi şoförü Şehmus K.'dan şikâyetçi oldu. Şeyhmus K. ise Zafer İ.'nin ablasıyla birlikte kendisine saldırdığını, bıçağı kendisini korumak için kullandığını savundu.

Olayla ilgili savcılığın hazırladığı iddianameye giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Zafer İ.'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğu belirtildi. Savcılık, şüpheli taksi şoförü Şeyhmus K. hakkında “silahla kasten basit yaralama” suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.