"Takside unutulan 1 milyon 800 bin lira" olayını kurgulayan taksici özür diledi

Takside 1 milyon 800 bin lirası unutulup sahibine teslim edildiği haberini kurgulayan taksici Orhan Aydoğdu, videonun şaka olduğunu söyleyerek özür diledi.

Takside 1 milyon 800 bin lirasını unuttuğu iddia edilen kişiyle ilgili yapılan haberin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Valizini takside unuttuğu iddia edilen yolcu Necip Yılmaz, olayın gerçeği yansıtmadığını ve unuttuğu bavulun içinde kişisel eşyaları olduğunu canlı yayında açıklamıştı. Taksicilerin oyununa geldiğini söyleyen Necip Yılmaz, yanlış haberlerin düzeltilmesini istemişti.

Olayın diğer tarafı taksici Orhan Aydoğdu, Bu Sabah'a programına konuştu. Aydoğdu, videonun şaka olduğunu söyleyerek milyonlardan canlı yayında özür diledi.

Necip Yılmaz, Bu Sabah'a telefonla bağlanarak canlı yayında OrhanAydoğdu ile yüzleşti. Necip Yılmaz Orhan Aydoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü ve konuyu gerekirse yargıya taşıyacağını açıkladı. Aydoğdu ise çantada 1 milyon 800 bin lira değil, 10-15 bin lira vardı diyerek yeni bir iddia ortaya attı ancak Necip Yılmaz bunu da yalandı.

Orhan Aydoğdu özür diledi.

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