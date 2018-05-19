'Takside tecavüz' davasında savcılık 'rıza' savunmasını kabul etmedi: Aşırı alkollüyken rıza olmaz

İstanbul’da aşırı alkollü olarak taksisine binen 39 yaşındaki N.K.’ya Kemerburgaz’daki ormanlık alanda tecavüz eden taksici Hüseyin K., “Rızasıyla ilişkiye girdik” diyerek kendisini savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Rızası bile olsa yoğun alkol kullanımı nedeniyle geçerli bir rıza olamaz” diyerek taksiciye 28 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açtı.

Özge Eğrikar’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, N.K. geçtiğimiz 5 Mayıs’ta 46 yaşındaki Hüseyin K.’nın kullandığı taksiye müşteri olarak bindi. Taksici, sık sık kusan ve neredeyse kendinde olmayan N.K.’yı gitmek istediği Beşiktaş yerine Kemerburgaz’da ormanlık alana götürdü. N.K.’ya burada tecavüz eden Hüseyin K. daha sonra Beşiktaş’ta kadını indirdi. Ertesi gün polise başvuran N.K. taksiciden şikâyetçi oldu. Polis yaptığı soruşturma sonunda Hüseyin K.’yı yakaladı. Hüseyin K. verdiği ifadede, N.K. ile birlikte olduğunu kabul etti ancak rızası olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, taksicinin “rızası var” savunmasını, “Rızası bile olsa yoğun alkol kullanımı nedeniyle geçerli bir rıza olamaz” diyerek kabul etmedi.

Taksicinin “Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzdan faydalanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” ve “Cebir tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işlediğini belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.