Takside Tecavüz

T24- Bursa'nın Karacabey ilçesinde, çaldığı ticari taksiye müşteri olarak binen bir hemşireye tecavüz ettiği öne sürülen zanlı, İzmit'te yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kerem Ş. (19), Aydın'ın Kuşadası ilçesinden çaldığı öne sürülen 09 T 4179 plakalı ticari taksiyle Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldi. Kerem Ş'nin kullandığı çalıntı otomobile, Aksakal köyünde oturan evli ve bir çocuk annesi hemşire E.D (34), müşteri olarak bindi.

Kerem Ş, maaşını çekmek için Bandırma'ya gitmek istediğini söyleyen E.D'ye, ''İleride trafik uygulaması var. Evraklarım da eksik. Bu nedenle Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Danişment köyünden dolaşarak Bandırma'ya gidebiliriz'' dedi.

Bir süre Danişment köyü yolunda ilerleyen Kerem Ş, daha sonra aracı durdurarak hemşire E.D'ye tecavüz etti. Tecavüz olayının ardından E.D'nin başına taşla vuran zanlı, aynı araçla olay yerinden kaçtı.



Hemşire E.D'nin durumu cep telefonuyla güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, genç kadını Karacabey Devlet Hastanesine kaldırdı.

E.D'nin, aracın kapısında ''Murat Taksi'' yazdığını söylemesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden çalınan aracı, İzmit'te terk edilmiş halde buldu.

Araçta yapılan parmak izi incelemesinden sonra aracı Kerem Ş'nin çaldığını ve tecavüz olayını da bu kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen jandarma ekipleri, zanlıyı İzmit'te bir başka otomobili çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Daha önce Muğla'nın Fethiye ilçesinde de otomobil çaldığı anlaşılan zanlı, sorgulamasının tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.