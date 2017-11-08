Taksicinin öldüğü kazada, alkollü sürücü tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, otomobiliyle, arkadan çarptığı taksinin sürücüsü Serdar Kırkmalı\'nın ölümüne neden olduğu ileri sürülen ve 2.11 promil alkollü olduğu belirlenen H.Ü. tutuklandı.

Kaza, dün sabah 07.00 sıralarında Anadolu Caddesi Evka -2 yol yarımında meydana geldi. Karşıyaka\'dan Çiğli yönüne seyir halinde olan evli ve iki çocuk babası Serdar Kırkmalı yönetimindeki 35 FP 470 plakalı taksiye, H.Ü. yönetimindeki 35 HTH 90 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yön levhasına çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Kırkmalı, yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri Kırkmalı\'nın cansız bedenini, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında araçtan çıkarabildi. Bir dönem Çiğli Belediyespor\'da amatör olarak futbol oynayan Serdar Kırkmalı\'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.Ü.\'nün, 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen H.Ü., tutuklandı.



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