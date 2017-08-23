Taksicinin dövülerek öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli adliyede

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde, yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği için dövülen ve yaralı götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren taksici Yahya Zağlı\'nın (28) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Serik\'te taksi şoförlüğü yapan Yahya Zağlı, 18 Ağustos\'ta eşi, eşinin patronu ve onun eşiyle Belek Beach Park tesislerindeki bir restoranda yemek yedikten sonra 700 liralık hesaba itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çeşitli yerlerine tekme, yumruk ve sopa darbeleri alan Zağlı\'nın boynu ve kaburgaları kırıldı. Birçok yerinden aldığı darbelerle yaralanan Yahya Zağlı, yere yığıldı. Zağlı, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zağlı\'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Serik İlçesi Cumalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYE SEVK EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksici Yahya Zağlı\'nın ölümünün ardından soruşturma başlattı. Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda ekipler, dün sabah saatlerinde K.E. (31), S.G. (24), Ö.K. (32), M.A. (25) ve H.D\'yi (38) gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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