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Yaşam

Taksicinin boğazını kesip gasp ettiler

07 Aralık 2009 01:12

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir taksicinin boğazını kesip, aracını gaspettiler.

Alınan bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesi'nin ek binası önünde 10 T 3132 plakalı taksiyi durduran H.K. (42), taksiye bindikten sonra henüz bilinmeyen nedenle şoför Turgut K.'yı (41) türlü yerlerinden bıçakladı ve boğazını kesti.

H.K., ağır yaralanan Turgut K.'yı araçtan attıktan sonra taksiyle kaçtı. Çevredekiler tarafından bulunan Turgut K., Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gaspettiği taksiyle Edremit kent çöplüğüne doğru kaçan zanlı H.K., bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının, sorgulanmasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.

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