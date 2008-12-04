Taksicilerle polis birbirine girdi

Kadıköy Yenisahra'da yeni açılan alışveriş merkezi önündeki taksi durağında çalışmak isteyen Yenisahralı taksiciler D-100 karayolunu kapatarak eylem yaptı.Polis ekipleri yolu açmak istemeyen taksicilere coplarla müdahale etti.



Kadıköy Yenisahra'da yeni açılan Optimum Alışveriş Merkezi'nin önündeki taksi durağında çalışmak isteyen taksiciler dün akşam eylem yapmak amacıyla D-100 karayolunu kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe açması için taksicilere uyarılarda bulundu. Yapılan tüm uyarılara rağmen yolu trafiğe açmayan taksicilere polis coplarla müdahale etti. Eylem sırasında aracında hastası olduğunu söyleyen bir vatandaş taksicilerle tartışarak yolu açmalarını istedi. Yoldan geçen araçların sürücüleri de taksicilerin yolu kapatarak eylem yapmalarına tepki gösterdi.



Eylem yapan taksiciler 20 senedir burada taksicilik yaptıklarını belirterek alışveriş merkezi önünden müşteri almak istediklerini bunun için eylem yaptıklarını söyledi. Polis ekiplerinin bazı taksicileri gözaltına alması sırasında taksicilerle arasında arbede yaşandı. Eylemde iki taksici gözaltına alındı.