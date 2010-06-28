Taksicilere yakıt tasarrufu için 10 öneri

T24 - Geçen yıl kurulan Birleşik Taksiciler Derneği, üyelerine yakıtta tasarruf için önerilerde bulundu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, özellikle yaz aylarında tatil yolculuklarının da etkisiyle araç kullanımının artması, yakıtta tasarrufu gündeme getiriyor.



Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok sürücü, araçlarına yakıt düşürücü cihazlar takarken bazıları da kullanımda dikkat edilmesi önerilen küçük detaylarla tasarruf sağlamaya çalışıyor.



Yakıtta tasarruf ve otomobil kullanımının incelikleri denilince akla ilk taksiciler geliyor. Taksiciler de zaman zaman yakıtta tasarruf için arayışlara girebiliyor.



Birleşik Taksiciler Derneği de kendilerinden sıklıkla talep edilmesi üzerine "yakıtta tasarruf için 10 ipucu" başlığı altında üyelerine önerilerde bulunuyor.



Birleşik Taksiciler Derneğinin yakıtta tasarruf için 10 ipucu şöyle:



1. Aracınızı makul bir hızda kullanın, ani frenden ve ani hızlanmalardan kaçının.



2. Vitesi, aracınız hız kazanmaya başlar başlamaz yükseltin.



3. Aracınızın motorunu ve yağını kontrol ettirin, en küçük bir problem için bile gecikmeden servise gidin.



4. Lastiklerinizin hava basıncını düzenli olarak kontrol edin.



5. Aracınızda gereksiz yük-eşya bulundurmayın.



6. Gerekmedikçe klimanızı açık tutmayın.



7. Özellikle yüksek hızda seyrederken, aracınızın camlarını kapalı tutun.



8. Aracınızda mutlaka öneriler tipte motor yağı kullanın.



9. Otoyolda aracınızı sabit bir hızda kullanın.



10. Çok yoğun ve ilerlemeyen trafikte aracınızın motorunu durdurun.





