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Yaşam

Taksicilere 'kısa mesafe' uyarısı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 365 araca toplam 26 bin 280 lira para cezası uygulandığını açıkladı

05 Ocak 2013 10:29

Ticari taksilerle ilgili denetimleri artırdıklarını söyleyen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, taksicilere uyarı niteliğinde bir bilgi verdi. Mutlu "Güvenliği tehlikeye düşüren, kısa mesafeye yolcu almayan 365 araca 26 bin lira ceza kesildi" dedi.
 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, son iki ayda yapılan taksi denetimleri sonucunda, yolcu güvenliğini tehlikeye düşüren, ''kısa mesafe'' gerekçesiyle yolcu almayan 365 araca toplam 26 bin 280 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Vali Mutlu, İstanbul'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin şehir içi ulaşımında karşılaştıkları sorunlar nedeniyle taksi denetimlerini artırdıklarını bildirdi.

Mutlu, 2012 yılının son iki ayında yapılan taksi denetimleri sonucunda, yolcu güvenliğini tehlikeye düşüren, kısa mesafe için yolcu almayan 365 araca toplam 26 bin 280 TL, yasak yere park eden bin 684 taksiye de 121 bin 248 TL para cezası uygulandığını belirtti.

Bu tür şikayetleri değerlendirmek amacıyla bir denetim ekibi oluşturduklarını ifade eden Mutlu, Sultanahmet, Sirkeci, Karaköy ve Taksim bölgelerinde taksiye turist görünümünde binilerek yapılan denetimler sonucunda 4 usulsüz uygulamayla karşılaşıldığını dile getirdi.

Mutlu, ''Bunların üçünde taksimetreyle oynandığı ve fazla para talep edildiği, birinde el çabukluğu ile para değiştirme yoluna gidilerek turistlerin aldatıldığı tespit edildi'' dedi.

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