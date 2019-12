Taksicilerden 'korsan'a protesto

İstanbul'da çalışan ticari taksi şoförleri, ''Korsan Taksiye Hayır'' mitingi düzenledi.



Çağlayan Meydanı'nda düzenlenen mitinge aileleriyle gelen taksiciler, ellerinde ''Korsan taksiye hayır'', ''Taksi esnafının hakları korunsun'', ''Korsana karşı omuz omuza'', ''Hırsız elini ekmeğimden çek'', ''Emeğimizi böldürmeyiz'' yazan pankart ve dövizler taşıdı. Taksiciler miting süresince, ''Hükümet korsanı bize teslim et'', ''Korsana yasak istiyoruz'', ''Korsana binmeyin, çocuklarımız aç kalıyor'' şeklinde sloganlar attı.



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile ''Akasya Durağı'' dizisi oyuncularının da destek verdiği mitingde konuşan, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, taksicilerin sırtından geçinen korsan taksicilere karşı hep beraber karşı durduklarını dile getirdi.



25 bin korsan taksici



Can, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, ''Sayın Başbakanım, Çağlayan'a geliş sebebimiz 'Rent a Car' adı altında taksicilik yapan hırsızlar, arsızlar, haydutlardır. Evimize ekmek parası götüremiyoruz. Nasıl kapkacı durdurdunuz, bu arsızlığı bu hırsızlığı da durdurabilirsiniz'' dedi.



İstanbul'da 25 bin korsan taksici olduğunun söylendiğini ve bunların devlete bir kuruş vergi ödemediğini kaydeden Can, kendilerinin araç alırken de yüksek vergiler ödediğini söyledi.



'Bizimkiler insan değil mi?'



Taksi şoförlerinin zaman zaman direksiyonları başında şehit edildiklerini hatırlatan Can, bu cinayetlerin faillerinin bulunamadığını öne sürdü.



Basının Münevver Karabulut cinayetinin arkasını bırakmadığını belirten Can ''Bizimkiler insan değil miydi?'' diye sordu.



Fahrettin Can, Münevver Karabulut cinayetinde ve Amerikan Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıda da yine korsan taksinin kullanıldığına işaret etti. İşsizlik nedeniyle korsan taksicilere göz yumulmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Can, taksicilerin diğer sorunlarına da değindi.



Can, HAVAŞ'ın alınan karara rağmen, Anadolu yakasından Atatürk Havalimanı'na yolcu taşımasını eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, taksi fazlalığı yönünde görüş bildirildiğini ileri süren Can, Kadir Topbaş'a hitaben ''Sevgili Başkanım, bürokratlarınız sizi yine yanıltmıştır'' diye konuştu.



'Ekmeğimizi çalan namerttir'



Taksi ücretlerine 23 ay sonra sadece yüzde 8 zam yapıldığını, buna karşı zorunlu trafik sigortasına zam geldiğini bildiren Can, adalet istediklerini dile getirdi.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Mustafa Silahyürekli de buraya helal kazançlarını göstermek adına dimdik durmaya geldiklerini söyledi.



Silahyürekli, ''Bizim helal ekmeğimizi her kim çalıyorsa namerttir'' dedi.



Silahyürekli, gerekli kararlar çıkartılıp, yasal değişiklikler yapıldığında korsan taksiye dur denilebileceğini ifade etti.



Miting Tertip Komitesi Başkanı Hakan Yılmaz da korsan taksiciliğin önüne geçilemeyecek kadar büyük boyutlara geldiğini, önlem alınamadığı takdirde bir çok meslektaşının bu işi bırakmak zorunda kalacağını söyledi. Taksici arkadaşlarının evinin kirasını, çocuklarının okul masraflarını ödeyemediklerini anlatan Yılmaz, ''Devlet büyüklerimize sesleniyorum, bizim ve çocuklarımızın geleceği için bu hırsızlara dur denmesini istiyoruz'' diye konuştu.



Türkiye'de bir ilk



Taksici eğitmeni Oğuz Gülay da mitingin Türkiye'de bu amaçla yapılan ilk miting olduğunu, bunun gururunu yaşadıklarını söyledi.



Gülay, hiçbir kamu ve özel kurum veya Hükümete karşı yapılmayan mitingde, bu kurumlardan sadece söylediklerine duyarlı olmalarını ve gereğini yapmalarını istediklerini belirtti.



Gülay, ''Emeğimize el uzatanlara karşı kanunların çıkartılarak, gerekli tedbirlerin alınması ve cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz'' dedi.



Mitinge katılan ''Akasya Durağı'' dizisinin oyuncularından Zeki Alasya da haklı davalarında taksi şoförlerinin yanında olduklarını belirterek ''Helal kazancınıza önce kendiniz sahip çıkacaksınız. Sonra biz sizin yanınızda olacağız. Korsan taksiye karşı, kuralsızlığın kural olduğu bir ülkede değil, kurallarla yönetilen bir ülkede emeğinizin hakkını almak için yanındayız'' diye konuştu.