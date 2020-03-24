Taksiciler ve minibüsçüler hükümetten destek istedi

Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur, yeni tip Koronavirüs tedbirleri nedeniyle taksi ve minibüslerin müşterisinin azaldığını belirterek, esnafın zor günler yaşadığını söyledi.

Uğur, virüs nedeniyle dünyada ve Türkiye'de insanların belli sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, "Bu süreçten şoför esnafı daha çok etkileniyor. Taksilerin müşterisinde yüzde 65, minibüslerde yüzde 70'lerin üzerinde azalma oldu.



Şoför arkadaşlar bırakın para kazanmayı, yevmiyelerini bile çıkaramıyor. Böyle giderse mal sahipleri sigorta primlerini ödeyemeyecek. Her koşulda esnafa destek olan hükümetimizin bu konuda da destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.

Tüm esnafın zor günler geçirdiğini dile getiren Uğur, şoför esnafının durumunun farklı olduğunu ifade etti.

"Şoförler kamu hizmetinde bulunuyor"

Şoförlerin kamu hizmetinde bulunduğunu anlatan Uğur, "Birçok iş yeri için kapatılma kararı alındı. Bu tür esnafımız için de durum oldukça zor. Fakat, iş yeri kapatılan esnafımız en azından müşteri azlığından zarar etmeyecek. Oysa ulaşım sektöründeki esnafımız çalışmak zorunda. Çalışmadığı zaman ülke içindeki ulaşım kesintiye uğrayacak" ifadelerini kullandı.