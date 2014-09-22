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Taksiciler Vakfı: İstanbul halkını cezalandırmayacağız

İstanbul'da bir günlüğüne kontak kapatma kararı alan taksiciler geri adım attı

22 Eylül 2014 10:01

İstanbul'da yapılacağı söylenen taksici eylemine ilişkin konuşan Taksiciler Vakfı Başkanı Güneş Taş, "İstanbul halkını cezalandırmayacağız" sözleriyle kontak kapatmayacaklarını belirtti.

İstanbul'da yapılacağı söylenen taksici eylemine ilişkin konuşan Taksiciler Vakfı Başkanı Güneş Taş, "İstanbul halkını cezalandırmayacağız" sözleriyle kontak kapatmayacaklarını belirtti.

"22 Eylül Pazartesi günü kontak kapatmayacağız. Haklı olduğumuz durumda kontak kapatarak İstanbul halkını cezalandırmayacağız. Sektörümüzde tekelleşme istemiyoruz. Taksici dostu olduğunu her ortamda dile getiren Cumhurbaşkanımızdan bu haksızlığı gidermesi için destek bekliyoruz.

İstanbul'da 17 bin 500 taksi ile ulaşıma ve İstanbul halkına hizmet ediyoruz. Bu kampanyayla amacımız belediye tarafından teknik yeterliliğe sahip yerli ve yabancı firmaların da lisans alarak serbestçe bu işi yapmalarıdır. Bu sayede rekabet artacak kalite gelecek, taksici esnafı ve müşterisi kazanacaktır.

Taksi ulaşımı sektöründe tekelleşme istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız taksici dostudur, yaşanan süreci hem kendisine anlatacağız hem de topladığımız imzaları sunacağız. Biz devletimiz ve milletimiz için varız."

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