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Yaşam

Taksiciler trafik cezalarına isyan ettiler

Ankara’da trafik polisleri tarafından kesilen cezalara tepki gösteren taksiciler, şoförler odasına gitti.

16 Nisan 2012 17:25

Ankara’da trafik polisleri tarafından kesilen cezalara tepki gösteren taksiciler, şoförler odasına gitti. Kontak kapatıp ellerindeki ceza makbuzlarıyla eylem yapan taksiciler, ardından konvoy oluşturup, korna çalarak kentte tur attı.

 
Trafik polislerinin keyfi uygulamalarla kendilerine ceza kestiğini ileri süren yaklaşık 200 taksici, araçlarıyla şoförler odasına geldi. Burada 3 şerit halinde araçlarını yola bırakarak kontak kapatan taksiciler, ceza makpuzlarını sallayarak eylem yaptı. Şoförler odasının kendilerine sahip çıkmadığını iddia eden taksiciler, "Polis, ’Yavaş gittik’, ’Kızılay’da bekleme yaptık’ gibi sudan bahanelerle sürekli bize ceza kesiyor. Artık isyan noktasına geldik. Kazandığımızla yediğimiz cezaları ödeyemiyoruz. Şoförler odası bize sahip çıkacağına polise arka çıkıyor. Yeter artık" diye konuştu. Şoförler odası önünde bir süre kalan taksiciler, daha sonra konvoy oluşturup, korna çalarak kentte tur attı. 
 
 
 

Polise takıldılar

 
 
Şoförler odasının önünde geniş güvenlik önlemleri alan polis, taksicileri binaya sokmadı. Şehir turu atan taksicilerin Kızılay’a girişi de polis ekipleri tarafından kesildi. Beşevler’deki şoförler odası önünde konvoy oluşturup, Konya Yolu ve Ulus’u geçen taksicileri polis Opera Kavşağı’nda durdurdu. Polisin Kızılay’a göndermediği taksiciler, Necatibey Caddesi’ni takip ederek tekrar şoförler odasının önüne geldi. Burada yaklaşık 1 saat kontak kapatan taksiciler, ardından dağıldı. Bu arada polisin yol kesmesi sırasında tartışmalar çıktı. Polis ekipleriyle tartışan taksicilere bazı kişiler de yolu kapattıkları için tepki gösterdi.

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