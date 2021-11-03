Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taciz suçu işleyen şoförlerin mesleğe geri dönebilmesini istemiş

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu’nun, Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi’nde (TUDES) değişiklik için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) açtığı davada, 'taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi' maddesinin kaldırılmasının istendiği ortaya çıktı. Aksu'nun talebinin kabul edilmesi durumunda, taciz suçundan ruhsatı iptal olan taksicilerin yeniden şoförlük yapabilmesinin yolu açılacak.

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre, Aksu başka maddelerle birlikte tacizle ilgili maddenin de kaldırılması için İBB’ye dava açtı. Sekiz yıl İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanlığı yapan, şu anda da Türkiye Esnaf Vakfı başkanlığına devam eden Yahya Uğur, Diken’e verdiği demeçte durumu şöyle yorumladı:

"Tacizi yapan ahlaksız adam, o bile bunu savunamaz. Bunu yapmak ahlaksızlıktır. Böyle bir şeyde başını önüne eğer susar. Eyüp Aksu gerçekten taksicileri temsil etmekten çok uzaklaşmış. Hatta insani değerleri bile ayak altına almış."

Bir taksi şoförü ise şunları söyledi:

“Eyüp Aksu hariç 17 bin 394 taksici bundan rahatsız. Bunu bir de kurum olarak yapıyor. Kurumun avukatını bu işlerde kullanıyor. ‘Taciz maddesi kaldırılsın, taciz suç olmaktan çıkarılsın’ derken taksicilerin istemediği bir şeyi taksicilerin parasından ödeyerek yapıyor bunu. Taciz nasıl savunulabilir aklım almıyor."