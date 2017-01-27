"Taksiciler indi-bindi ücretini düz hesap 10 liraya çekti"

Taksiye getirilen 8.70 TL’lik indi-bindi ücreti uygulaması da sorunu çözmedi. Uygulamanın getirdiği yeni problem ise yıllardır değişmeyen bozuk para meselesi. Vatandaş, taksicilerin bozuk para yok bahanesiyle 8.70’lik indi-bindi ücretini düz hesap 10 liraya çekmesinden yakınıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, taksiciler henüz çok yeni olan uygulama konusunda ortak bir görüşe sahip değil. Kimi olumlu, kimi mantıksız buluyor.

"İnsanlar şikâyet ediyor yakın

mesafelerde yolcu taşımıyoruz diye"

Yolculuk yapacağımız güzergâhları 2.5 kilometreyi aşmayacak şekilde belirlediğimiz ilk seyahatimiz Beylikdüzü’nden başladı. Duraktan taksiye biner binmez sohbete başladık. Gelen zamlar, İstanbul trafiği derken çok geçmeden konu yeni tarifeye geldi. Sonunda kendilerini düşünen bir hamle yapıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Enver Bey, ‘‘Yararlı buluyorum. İnsanlar şikâyet ediyor yakın mesafelerde yolcu taşımıyoruz diye. Düşünün gece durakta bekliyoruz yaklaşık 20 araç. Müşteriyi bıraktıktan sonra sıranın en arkasına geçiyoruz. Yeniden sıra gelene kadar zaten mesaimiz bitiyor. Bütün duraklarda durum böyle. Gelen müşteri kısa mesafeye gitmek isterse bütün gece boşa çalışmış oluyoruz. Bu uygulamayla en azından 8-9 TL garanti paramız oluyor’’ diye konuştu.

"1.10 lira fazla ödedik"

Önceki seyahatlerimizden hareketle bulunduğumuz noktadan metrobüs durağı tam 2 kilometre ve ücret 7.60 TL. Metrobüs durağına geldiğimizde şoförümüz taksimetreye bastı ve 7.60 TL olan ücret otomatik olarak 8.70 TL yazdı. Böylece normalde ödediğimizden 1.10 TL fazla ücret ödemiş olduk. Bu durumu gören vatandaşlardan itiraz gelip gelmediğini sorduğumda Enver Bey, ‘‘Henüz kimsenin haberi yok, o yüzden bazen durumu açıklasam da ikna edemiyorum’’ dedi.

Ücretimizi takdim ettikten sonraİstanbul’un vazgeçilmezi metrobüsle Şirinevler’e ulaştık. Burada hemen bir başka taksiye geçtik. Taksici Bahçelievler’de ineceğimizi duyunca bıçkın bir ifadeyle ‘‘Metrobüsle gitseydiniz’’ önerisinde bulunsa da biz sükûnetle planımızı uygulamaya devam ettik. Taksici Emrah Bey, “Bu uygulamada bir mantık göremiyorum. Bizim kısa mesafelerde yolcu almama sebebimiz trafik. Sabit ücret 8.70 TL olsa bile o trafiğe girmek var, yetmedi çıkmak var. Kısa mesafe yolcu almayacak adam yine almaz. Mesela durakta sıra olsaydı seni almazdım’’ ifadesini kullandı.

"Ayar müptelası olduk"

Alışık olmadığımız dürüstlüğün şoke edici etkisinden kurtulmak için bizi her halimizle kabul eden metrobüse geri döndük. Cevizlibağ’daki tramvay aktarmasından Eminönü’nde taksi bulmakta zorlandık. Boş olmasına rağmen teğet geçen taksinin hemen arkasındaki araca binmeyi başardık. Konuşmaya bizden hevesli taksici Kılıç Bey, dertli: ‘‘Biz taksici esnafı olarak taksimetre ayarı müptelası olduk. Ayar yaptırmazsak elimiz ayağımız titriyor. Şimdi bu uygulama geldi taksimetre ayarı yaptırdık.”

Yenileme çalışmaları hızla devam eden Kabataş İskelesi’nden Beşiktaş’a gitmek için başka bir taksiye bindik. 11 yıllık taksicilik hayatında en doğru bulduğu yeniliğin ‘indi-bindi’ uygulaması olduğunu belirten Yavuz Bey, “Kısa mesafe bir kördüğümdü herkes için. Şimdi binen ne kadar vereceğini biliyor” diye konuştu.

Tartışma yaşanıyor

Görünen o ki 2.5 kilometreye kadar geçerli olan ‘indi-bindi’ uygulamasının hayata geçmesi kısa mesafe tartışmalarını bitirecek gibi değil. Çünkü destekleyen taksicilerin yanında kararı protesto edenler çoğunlukta. Hatta bunun için ücrete kızıp taksimetre ayarlarını yaptırmayanlar bile var. Kafası karışık olan vatandaş ise duruma temkinli yaklaşıyor. Özellikle trafiğin olmadığı kısa mesafeleri kullanıp geçmişte 4-5 TL veren vatandaşlar bundan sonra 9-10 TL’yi gözden çıkarmak durumunda. Uygulamayla ortaya çıkan başka bir sorun ise yıllardır yaşanan bozuk para meselesi. Taksicide her daim olmayan bozuk para nedeniyle 8.70’lik indi-bindi ücreti düz hesap 10 TL. Bu nedenle taksici ile müşteri arasında tartışmalar yaşanıyor.