Taksiciler İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesini destekledi: Oto Center'daki 10 kişi kanımızı emiyor, yeni taksiler emekçilere verilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi projesini değerlendiren taksiciler, plaka kiralayan galerilerin rantına son verilmesi gerektiğini belirterek yeni taksilerin gerçek emekçilere verilmesini istiyor. 2-3 bin plakaya hükmeden oto galerilerin bulunduğunu vurgulayan taksiciler, "Oto Center'daki 10 kişi bu şoförlerin kanını emiyor" diyor.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin yeni taksinin alınacağını duyurmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Oto Galeri ve Taksiciler Esnaf Odası, mevcut taksilerin yeterli olduğunu söylese de işin asıl emeğini veren taksicilerin çoğu yeni taksilerin trafiğe çıkarılmasına destek veriyor. Emeklerinin karşılığını alamadıklarını, bunun da tek sebebinin Bağcılar Oto Center’daki plaka kiracıları olduğunu belirten taksiciler, "Yeni taksilere rantları elinden gidecek diye karşı çıkıyorlar" diyor.

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İstanbullular ise yeni taksilerin, kısa mesafe almayan, müşteri seçen ve kavga çıkaran mevcut taksicilerin kendilerine çekidüzen vermesini sağlayacağını belirtiyor.

"Belediye bana 3 bin TL maaş verse neden 12 saatlik hamallık yapayım"

Bağcılar’da taksicilik yapan Bekir isimli taksici, "Maaşlı olacak dediler. İstiyoruz, neden istemeyelim. Farz edelim ki, bana belediye ayda 3 bin TL maaş verse, 12 saat neden hamallık yapayım. Burada sadece mal sahibi ve oto galeri para kazanıyor. Ben zaten aylık 3 bin TL kazanıyorum. Belediyenin çıkaracağı taksilerde çalışırım. Yeni taksiler çıkarsa mevcut taksiciler zarar görür ama birilerinin kendine çekidüzen vermesi için çıkarılmalı" diye konuştu.

"Belediye taksi çıkarırsa taksiciler mecburen düzelir"

İstanbul trafiğinde taksicilerle yaşadıkları sorunlardan bunalan vatandaşlar ise belediyenin çıkaracağı yeni taksileri kullanacaklarını belirtiyor.

Vatandaşlar, "Özellikle sabah ve akşam saatleri ile yağmurlu havalarda taksi bulamıyorsunuz. Bazen kısa mesafe diye almıyorlar. Ama belediye yeni taksi çıkarırsa mecburen düzelirler. Böylece vazgeçilmez olmadıklarını öğrenir. Taksici-vatandaş arasındaki kavgalar azalır" diyor.

"Oto Center'daki 10 kişi şoförlerin kanını emiyor"

Sirkeci'de 30 yıldır taksicilik yapan İsmet Kınay, rantçıların elinden kurtarılması için 5 bin yeni taksiye karşı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Kiralık plaka ile çalışanlar olarak rahat ederiz. 5 bin yeni taksiye kesinlikle karşı değilim. Acilen çıkarılması lazım, kulak arkası edilmemeli. Taksiciler Oto Center'daki rantçıları, tefecilerin hepsini tanıyor.



Oto Center’daki 10 kişi bu şoförlerin kanını emiyor. Yeni taksilere rantları elllerinden gidecek diye karşı çıkıyorlar. 30 senedir tek başına plaka sahipleri yiyor. Artık birilerinin ‘Yeter’ demesi lazım. Mart ayında 17 gün hasta olduğum için çalışamadım, 2 bin TL ödedim. Nisan ayında hiç çalışmadım, 2 bin 500 TL aldılar.



Mayıs da yine öyle. Normalleşmeyle birlikte haziranda ise plaka kirasını direkt iki katına çıkardılar. Yeter artık. Şu Oto Center rantından artık kurtulmak istiyoruz. Bir de durakların başındaki kişiler sömürüyor. Bazı duraklarda 1500-2 bin TL’ye kadar para alıyorlar. O yüzden serbest olarak bir durağa bağlı değilim."

"Plakalardan aldıkları komisyon kesilecek"

Yenikapı'da çalışan taksici Hüseyin Özçakırlar da, "Yeni taksiler verilecekse, emekçilere verilmesi lazım. O zaman yeni taksi çıkarılmasından yanayız. Seçici olunması lazım. Şu anda plakaları mal sahipleri kiraya veriyorlar. Her önüne gelene veriliyor.



Bu kez de huzursuzluklar çıkıyor. En az 10 yıl İstanbul’da ikamet etmesi, İstanbul’u bilmesi lazım. İhtiyaç sahiplerine verilsin. Yılda 110 bin TL havadan para kazanıyorlar. Bağcılar Oto Center’daki galericiler karşı çıkıyormuş. Tabii ki karşı çıkacaklar. Plakalardan aldıkları komisyon, arabalardan aldıkları hava parası kesilecek" ifadesini kullandı.