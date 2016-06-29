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Yaşam

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: 100 lira istemek alçaklık, mağdurlar bize ulaşsınlar

Uğur, “Bu tip uygulamayla karşılaşanlar 444 15 23’ten bize ulaşsınlar" dedi

29 Haziran 2016 16:55

Can Bursalı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda en az 41 kişinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin yaralandığı saldırının ardından sosyal medyada yer alan “taksicilerin kişi başı 100 liradan yolcu taşıdığı” iddialarına İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur yanıt verdi. Uğur, “Bu tip uygulamayla karşılaşanlar 444 15 23’ten bize ulaşsınlar. Gerekli işlemleri bizzat ben yapacağım. Bu alçaklıktır. Ne insanlıkla, ne esnaflıkla hiç bir alakası yoktur bunu yapanların” ifadelerini kullandı.

T24’e konuşan Uğur, iddiaları yalanlamayarak, “Böyle şeyler söyleniyorsa doğru olma ihtimali yüksek. O saldırıda bizim de 3 meslektaşımız hayatını kaybetti. 9 meslektaşımız yaralandı. Bu durumdayken bile fırsatçılık yapanların Allah belasını versin” dedi.

Uğur, sosyal medyadaki iddiaların doğrulanması ve yapan taksicilerin tespit edilmesi halinde oda olarak çok fazla yaptırım uygulama şansları olmadığına vurgu yaparak, “Bizzat savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu. 

Uğur sözlerini şöyle noktaladı:

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur“O durumda taksicinin yolcusuna parasını bile sormaması gerekiyordu. Kapısını açıp pazarlık yapması bir yana parası olmayanı ücretsiz taşıması gerekiyordu”

 

 

 

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