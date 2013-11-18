Taksiciler CHP'den memnun, AKP'den şikayetçi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tandoğan Meydanı'ndaki taksi durağını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu taksicilere, "Burada sık sık mitingler yapıyoruz. Bu durum sizin işlerinizi aksatıyor mu?" diye sordu. Taksiciler ise, 'CHP'lilerin mitinglere taksiyle geldiğini, AKP mitinglerinde ise bedava otobüs hizmeti ve kalabalık sebebiyle müşteri bulamadıklarını' söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta hafta Samanyolu TV’ye konuk olduktan sonra, çıkışta sık sık mitinglere sahne olan Tandoğan Meydanı yakınlarındaki bir taksi durağını ziyaret etti. Taksiciler, “CHP mitingine gelenler taksi kullanıyor, işimiz daha da açılıyor. Ama AKP miting yaparsa fena... Çünkü AKP’ye gelenler taşıma otobüslerle geliyorlar, otobüslerle gidiyorlar, bir de miting yoğunluğu olunca, hem mitingden müşteri alamıyoruz, hem de sıkışıklık nedeniyle, normal müşterimizden oluyoruz" şeklinde konuştular.